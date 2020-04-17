2020 LGS konuları! Müfredat belli oldu, LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) otomatik olarak yaptığı LGS başvurularını, 6 ve 7. sınıf not otralamalarını, Din Kültürü muafiyet durumu, yabancı dil ve denklik gibi bilgiler e-Okul VBS sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Haberimizde LGS nisan ayı örnek sorularını ve sınava dair ayrıntıları bulabilirsiniz. İşte LGS konuları ve LGS tarihi...

17 Nisan 2020 15:25
2020 LGS konuları! Müfredat belli oldu, LGS ne zaman?
LGS'ye katılacak öğrencilerin sınav başvuru bilgileri E-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. 2020 LGS başvuruları bilindiği gibi MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştirildi. Peki LGS ne zaman? İşte LGS'de çıkacak konulara dair ayrıntılar…
LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; "7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık" dedi.

LGS SORULARININ MÜFREDAT VE KAZANIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

8'inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS'nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

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