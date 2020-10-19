2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK borcu ödemesi yapılmayacak mı?

EN ÇOK TALEP DEVLETE OLAN BORÇLARDA YAPILANDIRMA

ERDOĞAN KYK BURS VE YURTLARI HAKKINDA KONUŞTU

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? VİDEO YOUTUBE

KYK YURT BAŞVURUSU

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR? KYK BORCU NEDİR?

Öğrenciler KYK borçlarının silineceğine ilişkin gelişmeleri merakla takip ediyor. KYK üzerinden devlet kredisi ile ödeme alan öğrenciler KYK borçlarının ödemekte zorluk çekince sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Öğrencilerin çağrısında KYK borçlarının silinmesini talep etmişlerdi. Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Başkan Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi.Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.AK Parti grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların bürokratları ile toplantılar yaparak düzenlenmenin çerçevesini belirlemeye çalıştı. AK Parti'nin hazırladığı paketin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte üzerinde çalışılan konular ve formül:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.– Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Burs ve kredi verme konusundaki imkanlarımızı en üst seviyeye çektik. 1 milyon 600 bin öğrenciye burs imkanı sağladık.– Lisans öğrencisi burs veya kredi ödemesini aylık 550 liraya çıkardık. Bu rakam yüksek lisans öğrencilerinde 1100 lira, doktora öğrencilerinde ise 1600 liradır. Bunları biz yaptık.– 'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.Erdoğan'ın açıklamalarına ardından KYK Yurdu ve burslar için yapılacak olan başvuruların da çok yakın bir zamanda başlayacağı düşünülüyor.1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet üzerinden yapacaklardır.5. Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.