2020 Kurban Bayramı yasak (Sokağa çıkma, dışarı çıkma, yasak var mi?)

2020 bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı diye yapılan aramaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı diyerek Sağlık Bakanımıza sorular soruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerinin devam edip etmeyeceğini ve dışarı çıkma yasağının sürüp sürmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Fahrettin Koca dışarı çıkma yasağı olacak mı? bayramda yasak var mı? bayramda kısıtlama var mı? sorularının cevabını verdi. Detayları öğrenmek için kısıtlama var mı?, dışarı çıkma yasağı konularıyla ilgili haberimizi ziyaret edebilirsiniz...

09 Temmuz 2020 06:54
2020 Kurban Bayramı yasak (Sokağa çıkma, dışarı çıkma, yasak var mi?)
Kurban bayramında herhangi bir yasak olacak mı, sokağa çıkma yasağı veya dışarı çıkma kısıtlaması yaşanacak mı bilgilerini sizler için derledik. Bayramda sokağa çıkma yasağı, bayramda kisitlama, kurban bayramı yasak var mı? detayları konusunda Sağlık Bakanımız açıklamalar yaparak vatandaşları aydınlattı. Vatandaşların çok merak ettiği bayramda kısıtlama olacak mı? sorularına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Fahrettin Koca bu konuyla iligli dışarı çıkma yasağı bayramda olacak mı, bayramda kısıtlama, bayramda yasak konularının gündemlerine geldiğini ifade etti. Konuyla ilgili detayları merak edenler Fahrettin Koca'nın açıklamasına kulak kesildi.
Yaşanan pandemi sürecinde bir çok kez sokağa çıkma yasağına gidildiğini belirten Koca açıklamasında bu gibi durumların tekrar gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, BAYRAMDA KISITLAMA, DIŞARI ÇIKMA YASAĞI?

Fahrettin Koca'nın bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamaları: "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Birtakım tedbirler olabilir, özellikle il bazında kısıtlamalar gündeme gelebilir."

ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI

Sağlık Bakanı Koca, devletin bazı tedbirleri uygulamaya koyduğuna işaret ederek, "8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz; cenaze merasimi, taziye, mevlit, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz, pazar yerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." bilgisini verdi.



Devletimiz yetkililerinden yapılan açıklamalar ışığında bayramda henüz sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair resmi bir açıklama oladı. Sokağa çıkma yasağı bayramda yapılacak mı konusunda detayları sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

Diğer Haberler

2020 Kötü rüya duası, kötü rüya için dua etmek (Hangi dualar edilir?) Gündem

2020 Kötü rüya duası, kötü rüya için dua etmek (Hangi dualar edilir?)
Asker uğurlama yasakları, hangi şehirlerde asker uğurlama yasak? Yasak olan iller Gündem

Asker uğurlama yasakları, hangi şehirlerde asker uğurlama yasak? Yasak olan iller
2020 Hangi illerde asker uğurlama töreni yasaklandı? (Yasak olan şehirler) Gündem

2020 Hangi illerde asker uğurlama töreni yasaklandı? (Yasak olan şehirler)
Asker uğurlama yasak mı? Asker uğurlama yasaklanan iller (8 Temmuz 2020) Gündem

Asker uğurlama yasak mı? Asker uğurlama yasaklanan iller (8 Temmuz 2020)
2020 Kurban Bayramı yasak (Sokağa çıkma, dışarı çıkma, yasak var mi?) Gündem

2020 Kurban Bayramı yasak (Sokağa çıkma, dışarı çıkma, yasak var mi?)
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması? (2020) Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması? (2020)
2020 Bayramda kısıtlama var mı? Dışarı çıkma yasağı olacak mı, bayramda yasak var mı? Gündem

2020 Bayramda kısıtlama var mı? Dışarı çıkma yasağı olacak mı, bayramda yasak var mı?
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (09 Temmuz Perşembe) Genel Haber

Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (09 Temmuz Perşembe)
2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (09 Temmuz Perşembe) Genel Haber

2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (09 Temmuz Perşembe)
Daha fazla göster
1

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan açıkladı...
2

Sağlık Bakanı en çok artış ve düşüş olan illeri açıkladı
3

Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif
4

Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
5

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
6

Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası
7

ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek
8

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
9

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
10

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
yukarı ok