2020 Kurban bayramı hangi gün? arefe ne zaman?

Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi… Kurban Bayramı ne zaman bilgisine ulaşmak için aramaların yoğun olduğu görülüyor. Bu sebeple 2020 Kurban bayramı tarihi hazırlıkları başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor.Kurban Bayramı 2020 yılında ne zaman? Kurban bayramı tarihi, arefe hangi gün detayları haberimizde...Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.31 Temmuz Cuma1 Ağustos Cumartesi2 Ağustos Pazar3 Ağustos PazartesiSözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.YILBAŞI – 1 OCAK ÇARŞAMBAULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI – 23 NİSAN PERŞEMBEEMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ – 1 MAYIS CUMAATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI – 19 MAYIS SALIRAMAZAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 23 MAYIS CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI – 1. GÜN – 24 MAYIS PAZARRAMAZAN BAYRAMI – 2. GÜN – 25 MAYIS PAZARTESİRAMAZAN BAYRAMI – 3. GÜN – 26 MAYIS SALICUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE