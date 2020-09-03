2020 KPSS Giriş belgesi almak, Nasıl KPSS giriş belgesi alınır?

KPSS girmek isteyen adaylar başvurularını tamamladı ve sınav gününün gelmesini beklerken sınav giriş belgelerinin çıkmasını bekliyorlardı. Sınav giriş belgesini aldıktan sonra sınava katılabilecek olanlar için yeni değerlendirmeler bekleniyor.ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştır:"12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2020-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.