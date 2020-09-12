2020 koronavirüs kısıtlamaları geliyor (Düğün, nişan, kına, organizasyon)

Son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülmesinden sonra yeni tedbirler getiriliyor. Halka açıkla yerlde akaSağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sayıların azalmaması halinde çeşitli kısıtlamalara gidilebileceğini belirtti. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da Kovid-19 vakalarındaki artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

12 Eylül 2020 08:01
2020 koronavirüs kısıtlamaları geliyor (Düğün, nişan, kına, organizasyon)
Kovid-19 salgınının Türkiye'de son bir ay içinde tekrar yükselişe geçtiğine işaret eden İlhan, Koronavirüs Tablosu'na yansıyan verilere göre özellikle son birkaç gündür başkentin yeni vaka sayısında zirve yaptığını söyledi. İlhan, "Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına baktığımızda, Ankara'nın neredeyse her tarafının kıpkırmızı olabildiğini görebiliyoruz." dedi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.
AÇIK ALANLARDA KONSER, FESTİVAL VE ETKİNLİKLERE KISITLAMA

Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecek.

14 EYLÜL'DE KISITLAMALAR BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Soylu, gece 12'den sonra cafe, bar ve restoranlarda her türlü müzik yayınının yasaklandığını açıkladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çankaya'daki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Kurallara riayet edilmezse günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacak.'' dedi.




KISITLAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar 14 Eylül Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren uygulamaya girecek.



DENİZ ARAÇLARINDA HİÇBİR ETKİNLİĞE İZİN VERİLMEYECEK

"Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara gibi işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

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