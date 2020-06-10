2020 Kira artış oranı ne kadar? (10 Haziran Çarşamba)

Kira Artış Oranları 2020

Yıl

Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Ay Yasal Olarak Yapılabilecek En Yüksek Kira Artış Oranları 2020 Ocak %15,18 2020 Şubat %14,52 2020 Mart %13,94 2020 Nisan %13,33 2020 Mayıs %12,66 2020 Haziran %12,10 2020 Temmuz Açıklanmadı 2020 Ağustos Açıklanmadı 2020 Eylül Açıklanmadı 2020 Ekim Açıklanmadı 2020 Kasım Açıklanmadı 2020 Aralık Açıklanmadı

2020 Kira artış oranları merak ediliyor. 2020 kira artış oranının ne kadar olacağını merak edenler google'da araştırma yapıyor. Kira artış oranı, kiraya yapılacak zammı da belirliyor. Yasalara göre son 12 aylık TÜFE'yi aşacak oranda kira zammı yapılamıyor. Buna göre, Haziran 2020 itibariyle yapılabilecek kira artış oranı yüzde 12.1'i aşamayacak.Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Haziran 2020 ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Temmuz ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Haziran 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Temmuz 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.Yasal olarak kira artış oranları Borçlar Kanunu'nun 344. Maddesinde göre düzenleniyor. İlgili madde 18 Ocak 2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde değiştirildi:11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "üretici fiyat endeksindeki artış" ibareleri "tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına "kararlaştırılmışsa," ibaresinden sonra gelmek üzere "20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla," ibaresi eklenmiştir."2019 yılı öncesinde alınan Yargıtay Kararları kira artışının "Yİ-ÜFE On İki Aylık Ortalama Değişim Oranı"nı geçemeyeceği şeklinde (ilgili Yargıtay kararına ulaşmak için tıklayın). Yİ-ÜFE oranının ilgili kanunda TÜFE ile değiştirilmesi ile birlikte mevcut Yargıtay Kararları da "TÜFE On İki Aylık Ortalama Değişim Oranı" olarak güncellenmiş oldu.