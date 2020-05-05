2020 Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlerin terhis tarihi ne zaman?

2020 Kasım celbinde askere gidenlerin ne zaman terhis olacakları bilgisine erişilmeye çalışıyor. Kısa yoldan söylemek gerekirse henüz açıklanmış resmi bir karar yok. Bu sebeple asker terhisleri ne zaman konusuna ilgili resmi bir bilgi verme ihtimali yok. Kasım celp döneminde askere alınan askerlerin ne zaman terhis edileceği tam olarak net değil. Ancak, terhis erteleme kararı 15 Nisan'da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs'ın 15'i gibi dolacağı ve terhislerin başlayabileceği söylenebilir.

05 Mayıs 2020 05:31
2020 Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlerin terhis tarihi ne zaman?
Kışlalardaki binlerce asker için Kasım celp dönemi terhis tarihi oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, Kasım celbi asker terhisleri ne zaman başlayacak? İşte, son dakika gelişmeleri. 20 Kasım celp döneminde askere alınan askerlerin terhis edileceği tarih tam olarak belli değil. Terhis erteleme kararının 15 Nisan'da alındığı düşünüldüğünde, terhislerin Mayıs'ın 2. haftası itibarı ile başlaması öngörülüyor.

2020 Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlerin terhis tarihi ne zaman? cevabı henüz resmiyet kazanmadı.



BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.



CELP ERTELEME VE HİZMET SÜRESİ UZATILMASI

Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, "Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti.

CUMHURBAŞKANI ONAYINA SUNULACAK

Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık" değrelendirmesinde bulundu.



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