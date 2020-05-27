2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? (27 Mayıs Çarşamba)

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kala Müslümanlar Kadir Gecesi ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı. Peygamberimiz (sav) "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. Bu sene Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen soruların cevabı…

27 Mayıs 2020 06:15
2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? (27 Mayıs Çarşamba)
Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı kutsal sayılan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak ediliyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor; "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır." Peki Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

KADİR SURESİ ANLAMI

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Diğer Haberler

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de 'küme düşmeme' kararını iptal etti Fransa Ligi

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti
1 Haziran'da nereler açılıyor? 1 Haziran'da dershaneler, yollar açılıyor mu? Gündem

1 Haziran'da nereler açılıyor? 1 Haziran'da dershaneler, yollar açılıyor mu?
199 çağrı merkezi Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Alo 199 Hattı Gündem

199 çağrı merkezi Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Alo 199 Hattı
Şahsi araçla seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izni alma şartları Gündem

Şahsi araçla seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izni alma şartları
Otobüsle seyahat izni nasıl alınır? Hangi durumlarda seyahat izni veriliyor? Gündem

Otobüsle seyahat izni nasıl alınır? Hangi durumlarda seyahat izni veriliyor?
İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da seyahat yasağı kalkıyor mu? Gündem

İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da seyahat yasağı kalkıyor mu?
Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı 1 Haziran'da kalkacak mı? Gündem

Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı 1 Haziran'da kalkacak mı?
Şehirler arası yasak ne zaman kalkacak? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Gündem

Şehirler arası yasak ne zaman kalkacak? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?
İstanbul'da giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? Gündem

İstanbul'da giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?
Daha fazla göster
1

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti
2

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam edecek? İşte o 4 şehir

3

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
4

Deniz ve havuzda corona bulaşır mı? İşte yanıtı...
5

Fatih Terim'in sakatlık endişesi
6

Fenerbahçe'de koronavirüs kuralları; kapılar kapanıyor
7

Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
8

Ukrayna'da futbol 30 Mayıs'ta başlayacak
9

Hüseyin Çimşir'e antrenman öncesi doğum günü sürprizi
10

Sivasspor kurallara uygun çalıştı
yukarı ok