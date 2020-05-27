2020 Kadir Gecesi ayın kaçında? Hangi gün (27 Mayıs Çarşamba)

2020 Kadir Gecesi ayın kaçında diyerek Ramazan ayının 27. günü olan bu önemli günü idrak etmek isteyen müslümanlar araştırmalarına başladı. Bunun sebebi çok önemli olan ve kutsal değeri fazla olan 2020 Kadir Gecesi ayın kaçında sorusunu sormak en doğrusudur. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman? bilgisinin en doğru aktarıldığı sayfalardasınız. Bunun sebebi Kadir Gecesi ne zaman sorusunun müslümanlar için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Kadir gecesi ne zaman ve ramazanın kaçıncı günü? sorusunun en çok sorulduğu en kıymetli gecelerden birini yaşamak üzereyiz. Bu önemli günün ne zaman geleceğini Kadir Gecesi ramazanın kaçıncı günü sorusuyla birlikte öğrenmek isteyen müslümanlar doğru bilgiyi öğrenmek istiyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kala Müslümanlar Kadir Gecesi ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı. Peygamberimiz (sav) "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. Bu sene Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen soruların cevabı…

27 Mayıs 2020 06:18
2020 Kadir Gecesi ayın kaçında? Hangi gün (27 Mayıs Çarşamba)
2020 Kadir Gecesi ayun kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan haberimizde Kadir Gecesi okunacak duaları, bununla ilgili tüm bilgileri bulaiblirsiniz. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman diyenlerin alacağı doğru cevaplarla bu kutsal geceyi idrak etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yapılan aramaların temelinde bu önemli günün tarihini doğru bilmek yatıyor. Kadir gecesi Ramazanın kaçıncı günü diye bildirilen soruların en revaşta olduğu dönemdeyiz. Bunun sebebi ramazan ayında olmamız ve bu konuda ne kadar bilgi edinirsek kardayız anlamına gelmektedir. Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı kutsal sayılan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak ediliyor. 

Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs'ta idrak edilecektir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.



KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."



Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr



KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.



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