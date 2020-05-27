2020 Kadir Gecesi ayın kaçında? Hangi gün (27 Mayıs Çarşamba)

2020 Kadir Gecesi ayın kaçında diyerek Ramazan ayının 27. günü olan bu önemli günü idrak etmek isteyen müslümanlar araştırmalarına başladı. Bunun sebebi çok önemli olan ve kutsal değeri fazla olan 2020 Kadir Gecesi ayın kaçında sorusunu sormak en doğrusudur. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman? bilgisinin en doğru aktarıldığı sayfalardasınız. Bunun sebebi Kadir Gecesi ne zaman sorusunun müslümanlar için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Kadir gecesi ne zaman ve ramazanın kaçıncı günü? sorusunun en çok sorulduğu en kıymetli gecelerden birini yaşamak üzereyiz. Bu önemli günün ne zaman geleceğini Kadir Gecesi ramazanın kaçıncı günü sorusuyla birlikte öğrenmek isteyen müslümanlar doğru bilgiyi öğrenmek istiyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kala Müslümanlar Kadir Gecesi ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı. Peygamberimiz (sav) "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. Bu sene Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen soruların cevabı…