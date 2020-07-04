2020 İçkiye zam, alkollü içkimlere zam yapıldı, Zamlı içki fiyatları

Alkol fiyatları 2020 Temmuz ayında ÖTV artışı da eklenerek fiyat güncellemesi ile zamlandı. Alkollü içki fiyatlarının güncellenme kararı her yılın Temmuz ayında yapılan değerlendirmede fiyatlara yansıtılıyordu. 2020 Temmuz ayında da alkollü içkilere yapılan zamlar kesinleşti. Alkollü içki fiyatları, alkole ne kadar zam geldi, rakı zamlı fiyatı, bira zamlı fiyatı ve benzeri konuların detayları haberimizde.



Alkollu içkilere yapılan zam miktarlarını haberinizde bulabilirsiniz:



2020 TEMMUZ ALKOLLÜ İÇKİ FİYATLARI



RAKI FİYATLARI



Yeni Rakı Fiyatları



35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL

50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL

70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL



Efe Rakı Fiyatları



35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL



Altınbaş Rakı Fiyatları



35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL



İzmir Rakı Fiyatları



35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 72,00 TL

50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 95,00 TL

70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 130,00 TL

100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 183,50 TL

35 lik İzmir Rakı : 69,50 TL

50 lik İzmir Rakı : 91,50 TL

70 lik İzmir Rakı : 125,00 TL

100 lük İzmir Rakı : 178,50 TL

35 lik İzmir Göbek Rakısı : 75,00 TL

70 lik İzmir Göbek Rakısı : 150,00 TL



Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL



50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL



Kulüp Rakı Fiyatları



35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL Yekta Rakı Fiyatları

35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL

70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL

100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL



Mercan Rakı Fiyatları



35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL

70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL



Burgaz Rakı Fiyatları



35 lik Burgaz Rakı : 66,50 TL

50 lik Burgaz Rakı : 115,00 TL

70 lik Burgaz Rakı : 139,00 TL Ata Rakı Fiyatları

35 lik Ata Rakı : 67,00 TL

70 lik Ata Rakı : 131,00 TL



Saki Rakı Fiyatı



70 lik Saki Rakı : 125,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Series : 150,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 175,00 TL



Anadolu Boğma Rakı Fiyatları



35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL



Beylerbeyi Rakı Fiyatları



20 lik Beylerbeyi Klasik: 53,00 TL

35 lik Beylerbeyi Klasik: 75,00 TL

50 lik Beylerbeyi Klasik: 108,00 TL

70 lik Beylerbeyi Klasik: 149,00 TL

100 lük Beylerbeyi Klasik Rakı: 285,00 TL

20 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 73,0 TL

35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 108,00 TL

50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 149,00 TL

70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 199,00 TL

20 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 58,00 TL

35 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 85,00 TL

50 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 105,00 TL

70 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 160,00 TL

100 lük Beylerbeyi Yaş Üzüm: 215,00 TL



BİRA FİYATI NE KADAR OLDU?



BİRA FİYATLARI



Efes Varım Kutu Bira 45 Cl: 8,00 TL

Efes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu): 5,75 TL

Efes Şişe Bira 33 Cl: 9,00 TL

Efes Kutu Bira 33 Cl: 8,00 TL

Efes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TL

Efes Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TL

Efes Özel Seri Bira 50 Cl: 10,50 TL

Efes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TL

Efes Kutu Bira 1 Lt: 18,00 TL

Efes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,25 TL

Efes Fıçı Bira Şişe50 Cl: 10,50 TL

Efes Fıçı Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TL

Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl: 12,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TL

Efes Extra Shot Kutu Bira 23,7 Cl: 8,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 1 Lt: 24,50 TL

Efes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 12,50 TL

Efes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,00 TL

Efes Malt Kutu Bira 50 Cl: 9,25 TL

Efes Malt Bira 25 Cl Şişe: 5,50 TL

Efes Brewmaster Series White Ale 33 Cl: 9,50 TL

Efes Brewmaster Series Red Ale 33 Cl: 9,50 TL



TUBORG BİRA FİYATLARI



Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,00 TL

Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitosuz): 10,50 TL

Tuborg Gold Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TL

Tuborg Gold Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,25 TL

Tuborg Gold Kutu Bira 33 Cl: 8,50 TL

Tuborg Amber Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TL

Tuborg Amber Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TL

Tuborg Amber Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TL

Kırmızı Tuborg Special Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TL

Tuborg Shot Special Kutu Bira 25 Cl: 8,50 TL



BOMONTİ BİRA FİYATLARI



Bomonti Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TL

Bomonti Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TL

Bomonti Filtresiz Bira 50 Cl: 11,00 TL

Bomonti Red Ale Bira 50 Cl: 11,50 TL

Bomonti Black Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TL



MARMARA GOLD BİRA FİYATLARI



Marmara Gold 1 Lt: 16,00 TL



SKOL BİRA FİYATI



Skol 1 Lt: 16,00 TL



MİLLER BİRA FİYATLARI



Miller Bira 33 Cl: 9,50 TL

Miller Bira 50 Cl: 11,50 TL

Miller Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TL



BECK'S BİRA FİYATLARI



Beck's Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TL

Beck's Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TL

Beck's Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TL



AMSTERDAM BİRA FİYATLARI



Amsterdam Navigator Bira 50 Cl: 14,50 TL

Amsterdam Navigator Kutu Bira 50 Cl: 14,50 TL



CARLSBERG BİRA FİYATLARI



Carlsberg Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,50 TL

Carlsberg Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TL

Carlsberg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,75 TL

Carlsberg Kutu Bira 33 Cl: 9,00 TL



CORONA BİRA FİYATI



Corona Şişe Bira 35,5 Cl (Depozitosuz): 12,75 TL



WEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI



Weihenstephan Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,00 TL

Weihenstephan Vitus Bira 33 Cl (Depozitosuz): 15,00 TL



GUİNNESS BİRA FİYATI



Guinness Kutu Bira 44 Cl: 16,00 TL



DUVEL BİRA FİYATI



Duvel Bira 33 Cl: 20,00 TL



ERDİNGER BİRA FİYATI



Erdinger Bira 33 Cl: 13,50 TL



HOEGAARDEN BİRA FİYATI



Hoegaarden Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 14,00 TL



GROLSCH BİRA FİYATI



Grolsch Depozitosuz Şişe Bira 45 Cl: 18,00 TL



LEFFE BİRA FİYATLARI



Leffe Brune / Blonde Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 14,00 TL

Leffe Radieuse Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 18,50 TL



BUD BİRA FİYATLARI



Bud Şişe Bira 33 Cl: 9,50 TL

Bud Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TL

Bud Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TL



KRONENBOURG BİRA FİYATLARI



Kronenbourg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TL



GRİMBERGEN BİRA FİYATLARI



Grimbergen Blonde Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TL

Grimbergen Double Ambree Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TL



FREDERİK BİRA FİYATLARI



Frederik Marzen Lager Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL

Frederik India Pale Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL

Frederik Brown Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL



2020 Temmuz ayından itibarek alkollü içkilerde zam olacağı haberleri yayıldı. Alkollü içecek almak isteyen vatandaşlar ÖTV artışı kaynaklı yapılan zamların ne kadar olduğunu merak ediyor. Bira zammı, rakı zammı, şarap zammı, viski zammı olarak aratılan bir çok durum bulunuyor.Alkollu içkilere yapılan zam miktarlarını haberinizde bulabilirsiniz:35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TLTekirdağ Rakı Fiyatları35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 72,00 TL50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 95,00 TL70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 130,00 TL100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 183,50 TL35 lik İzmir Rakı : 69,50 TL50 lik İzmir Rakı : 91,50 TL70 lik İzmir Rakı : 125,00 TL100 lük İzmir Rakı : 178,50 TL35 lik İzmir Göbek Rakısı : 75,00 TL70 lik İzmir Göbek Rakısı : 150,00 TL35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL Yekta Rakı Fiyatları35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL35 lik Burgaz Rakı : 66,50 TL50 lik Burgaz Rakı : 115,00 TL70 lik Burgaz Rakı : 139,00 TL Ata Rakı Fiyatları35 lik Ata Rakı : 67,00 TL70 lik Ata Rakı : 131,00 TL70 lik Saki Rakı : 125,00 TL70 lik Saki Rakı Gold Series : 150,00 TL70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 175,00 TL35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL20 lik Beylerbeyi Klasik: 53,00 TL35 lik Beylerbeyi Klasik: 75,00 TL50 lik Beylerbeyi Klasik: 108,00 TL70 lik Beylerbeyi Klasik: 149,00 TL100 lük Beylerbeyi Klasik Rakı: 285,00 TL20 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 73,0 TL35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 108,00 TL50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 149,00 TL70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 199,00 TL20 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 58,00 TL35 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 85,00 TL50 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 105,00 TL70 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 160,00 TL100 lük Beylerbeyi Yaş Üzüm: 215,00 TLEfes Varım Kutu Bira 45 Cl: 8,00 TLEfes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu): 5,75 TLEfes Şişe Bira 33 Cl: 9,00 TLEfes Kutu Bira 33 Cl: 8,00 TLEfes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TLEfes Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TLEfes Özel Seri Bira 50 Cl: 10,50 TLEfes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TLEfes Kutu Bira 1 Lt: 18,00 TLEfes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,25 TLEfes Fıçı Bira Şişe50 Cl: 10,50 TLEfes Fıçı Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TLEfes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl: 12,00 TLEfes Extra Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TLEfes Extra Shot Kutu Bira 23,7 Cl: 8,00 TLEfes Extra Kutu Bira 1 Lt: 24,50 TLEfes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 12,50 TLEfes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,00 TLEfes Malt Kutu Bira 50 Cl: 9,25 TLEfes Malt Bira 25 Cl Şişe: 5,50 TLEfes Brewmaster Series White Ale 33 Cl: 9,50 TLEfes Brewmaster Series Red Ale 33 Cl: 9,50 TLTuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,00 TLTuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitosuz): 10,50 TLTuborg Gold Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TLTuborg Gold Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,25 TLTuborg Gold Kutu Bira 33 Cl: 8,50 TLTuborg Amber Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TLTuborg Amber Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TLTuborg Amber Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TLKırmızı Tuborg Special Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TLTuborg Shot Special Kutu Bira 25 Cl: 8,50 TLBomonti Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TLBomonti Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TLBomonti Filtresiz Bira 50 Cl: 11,00 TLBomonti Red Ale Bira 50 Cl: 11,50 TLBomonti Black Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TLMarmara Gold 1 Lt: 16,00 TLSkol 1 Lt: 16,00 TLMiller Bira 33 Cl: 9,50 TLMiller Bira 50 Cl: 11,50 TLMiller Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TLBeck's Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TLBeck's Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TLBeck's Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TLAmsterdam Navigator Bira 50 Cl: 14,50 TLAmsterdam Navigator Kutu Bira 50 Cl: 14,50 TLCarlsberg Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,50 TLCarlsberg Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TLCarlsberg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,75 TLCarlsberg Kutu Bira 33 Cl: 9,00 TLCorona Şişe Bira 35,5 Cl (Depozitosuz): 12,75 TLWeihenstephan Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,00 TLWeihenstephan Vitus Bira 33 Cl (Depozitosuz): 15,00 TLGuinness Kutu Bira 44 Cl: 16,00 TLDuvel Bira 33 Cl: 20,00 TLErdinger Bira 33 Cl: 13,50 TLHoegaarden Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 14,00 TLGrolsch Depozitosuz Şişe Bira 45 Cl: 18,00 TLBud Şişe Bira 33 Cl: 9,50 TLBud Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TLBud Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TLKronenbourg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TLGrimbergen Blonde Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TLGrimbergen Double Ambree Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TLFrederik Marzen Lager Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TLFrederik India Pale Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TLFrederik Brown Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL

Daha fazla göster