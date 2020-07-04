2020 İçkiye zam, alkollü içkimlere zam yapıldı, Zamlı içki fiyatları

2020 Temmuz ayından itibarek alkollü içkilerde zam olacağı haberleri yayıldı. Alkollü içecek almak isteyen vatandaşlar ÖTV artışı kaynaklı yapılan zamların ne kadar olduğunu merak ediyor. Bira zammı, rakı zammı, şarap zammı, viski zammı olarak aratılan bir çok durum bulunuyor.
Alkollu içkilere yapılan zam miktarlarını haberinizde bulabilirsiniz:2020 TEMMUZ ALKOLLÜ İÇKİ FİYATLARI RAKI FİYATLARI Yeni Rakı Fiyatları
35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL
50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL
70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL
100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL
150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL
35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL
50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL
70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL
100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL
35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL
70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL
35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL
70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TL
Tekirdağ Rakı Fiyatları
35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL
50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL
100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL
35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL
70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL
35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL
50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL
100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL
35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL
70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL Efe Rakı Fiyatları
35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL
50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL
70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL
100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL
35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL
50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL
70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL
100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL
35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL
50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL
70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL
100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL
35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL
70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL
35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL
70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL
100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL
35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL
70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL
35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL
70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL
100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL
70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL
70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL Altınbaş Rakı Fiyatları
35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL
70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TLİzmir Rakı Fiyatları
35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 72,00 TL
50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 95,00 TL
70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 130,00 TL
100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 183,50 TL
35 lik İzmir Rakı : 69,50 TL
50 lik İzmir Rakı : 91,50 TL
70 lik İzmir Rakı : 125,00 TL
100 lük İzmir Rakı : 178,50 TL
35 lik İzmir Göbek Rakısı : 75,00 TL
70 lik İzmir Göbek Rakısı : 150,00 TL Tayfa Rakı Fiyatları
35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL
50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL
70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL
100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL Kulüp Rakı Fiyatları
35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL
70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL Yekta Rakı Fiyatları
35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL
70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL
100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL Mercan Rakı Fiyatları
35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL
70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL Burgaz Rakı Fiyatları
35 lik Burgaz Rakı : 66,50 TL
50 lik Burgaz Rakı : 115,00 TL
70 lik Burgaz Rakı : 139,00 TL Ata Rakı Fiyatları
35 lik Ata Rakı : 67,00 TL
70 lik Ata Rakı : 131,00 TL Saki Rakı Fiyatı
70 lik Saki Rakı : 125,00 TL
70 lik Saki Rakı Gold Series : 150,00 TL
70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 175,00 TL Anadolu Boğma Rakı Fiyatları
35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL
70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL Beylerbeyi Rakı Fiyatları
20 lik Beylerbeyi Klasik: 53,00 TL
35 lik Beylerbeyi Klasik: 75,00 TL
50 lik Beylerbeyi Klasik: 108,00 TL
70 lik Beylerbeyi Klasik: 149,00 TL
100 lük Beylerbeyi Klasik Rakı: 285,00 TL
20 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 73,0 TL
35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 108,00 TL
50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 149,00 TL
70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 199,00 TL
20 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 58,00 TL
35 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 85,00 TL
50 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 105,00 TL
70 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 160,00 TL
100 lük Beylerbeyi Yaş Üzüm: 215,00 TL BİRA FİYATI NE KADAR OLDU? BİRA FİYATLARI
Efes Varım Kutu Bira 45 Cl: 8,00 TL
Efes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu): 5,75 TL
Efes Şişe Bira 33 Cl: 9,00 TL
Efes Kutu Bira 33 Cl: 8,00 TL
Efes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TL
Efes Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TL
Efes Özel Seri Bira 50 Cl: 10,50 TL
Efes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TL
Efes Kutu Bira 1 Lt: 18,00 TL
Efes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,25 TL
Efes Fıçı Bira Şişe50 Cl: 10,50 TL
Efes Fıçı Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TL
Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl: 12,00 TL
Efes Extra Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TL
Efes Extra Shot Kutu Bira 23,7 Cl: 8,00 TL
Efes Extra Kutu Bira 1 Lt: 24,50 TL
Efes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 12,50 TL
Efes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,00 TL
Efes Malt Kutu Bira 50 Cl: 9,25 TL
Efes Malt Bira 25 Cl Şişe: 5,50 TL
Efes Brewmaster Series White Ale 33 Cl: 9,50 TL
Efes Brewmaster Series Red Ale 33 Cl: 9,50 TL TUBORG BİRA FİYATLARI
Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,00 TL
Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitosuz): 10,50 TL
Tuborg Gold Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TL
Tuborg Gold Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,25 TL
Tuborg Gold Kutu Bira 33 Cl: 8,50 TL
Tuborg Amber Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TL
Tuborg Amber Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TL
Tuborg Amber Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TL
Kırmızı Tuborg Special Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TL
Tuborg Shot Special Kutu Bira 25 Cl: 8,50 TL BOMONTİ BİRA FİYATLARI
Bomonti Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TL
Bomonti Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TL
Bomonti Filtresiz Bira 50 Cl: 11,00 TL
Bomonti Red Ale Bira 50 Cl: 11,50 TL
Bomonti Black Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TL MARMARA GOLD BİRA FİYATLARI
Marmara Gold 1 Lt: 16,00 TL SKOL BİRA FİYATI
Skol 1 Lt: 16,00 TL MİLLER BİRA FİYATLARI
Miller Bira 33 Cl: 9,50 TL
Miller Bira 50 Cl: 11,50 TL
Miller Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TL BECK'S BİRA FİYATLARI
Beck's Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TL
Beck's Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TL
Beck's Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TL AMSTERDAM BİRA FİYATLARI
Amsterdam Navigator Bira 50 Cl: 14,50 TL
Amsterdam Navigator Kutu Bira 50 Cl: 14,50 TL CARLSBERG BİRA FİYATLARI
Carlsberg Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,50 TL
Carlsberg Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TL
Carlsberg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,75 TL
Carlsberg Kutu Bira 33 Cl: 9,00 TL CORONA BİRA FİYATI
Corona Şişe Bira 35,5 Cl (Depozitosuz): 12,75 TLWEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI
Weihenstephan Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,00 TL
Weihenstephan Vitus Bira 33 Cl (Depozitosuz): 15,00 TL GUİNNESS BİRA FİYATI
Guinness Kutu Bira 44 Cl: 16,00 TL DUVEL BİRA FİYATI
Duvel Bira 33 Cl: 20,00 TL ERDİNGER BİRA FİYATI
Erdinger Bira 33 Cl: 13,50 TL HOEGAARDEN BİRA FİYATI
Hoegaarden Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 14,00 TL GROLSCH BİRA FİYATI
Grolsch Depozitosuz Şişe Bira 45 Cl: 18,00 TL LEFFE BİRA FİYATLARI Leffe Brune / Blonde Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 14,00 TLLeffe Radieuse Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 18,50 TL BUD BİRA FİYATLARI
Bud Şişe Bira 33 Cl: 9,50 TL
Bud Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TL
Bud Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TL KRONENBOURG BİRA FİYATLARI
Kronenbourg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TL GRİMBERGEN BİRA FİYATLARI
Grimbergen Blonde Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TL
Grimbergen Double Ambree Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TL FREDERİK BİRA FİYATLARI
Frederik Marzen Lager Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL
Frederik India Pale Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL
Frederik Brown Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL