2020 Haziran ayında bedelli askerlik olacak mı

2020 Haziran ayında bedelli askerlik bekleyenlerin araştırması sürüyor. Yapılacak resmi açıklamalar beklenirken bedelli askerlik konusunda yaşanacak adımlar 2020 Haziran ayında bedelli askerlik olacak mı sorusunu da beraberinde getirecek. Bedelli askerlik ücreti 2020 hakkında ne kadar olduğuna ilişkin merak edilmeye devam ediyor. Bunun sebebi milyonlarca bedelli askerlik yapacak insanın olması ve Bedellik askerlik ücreti 2020 şeklinde belirtilen kuralları öğrenmeye çalışılıyor. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.









2020 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.



Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.







"Erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek"



2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.



2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.







Yükümlülerin 30 Haziran saat 18.00'e kadar ödeyecekleri bedel 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi, 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.



BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?



Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.







Başvuruların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.



Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekiyor.



2020 DÖVİZLE ASKERLİK ÜCRETİ



Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor.







2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 5 bin 261,09 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Ayrıca dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret ayrıca duyurulacak.



Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve "https://asal.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.



İkinci 6 ayın bedeli daha sonra açıklanacak



1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.







Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?



Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.



Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.



Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.



Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?



Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Adaylar 2019 yılı için 33 bin 230 lira ödemişti. 2020 yılının bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 lira olarak hesaplandı.



Ocak 2021'de e-Devlet'ten öğrenilebilecek



Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile



temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet (



Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek



Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması



halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.







Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar



Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.



Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.



2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.



2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.







İkinci 6 ay için bedelli askerlik başvurusunun son tarihi 31 Aralık



Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda ayrıca, bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir." denildi.



Dövizle askerlik



2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.



30 Haziran 2020'ye kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı



5.261,09 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.



2020 Haziran ayında bedelli askerlik olup olmayacağı merakla bekleniyor. Bir süre önce bedelli askerliğe alımlar koronavirüs önlemleri gerekçesiyle durdurulmuştu. 2020 bedelli askerlik ücreti konusunda daha önce yapılan açıklamada her sene değişeceği duyurulmuştu. Bunun nedeni bedelli askerliğin ücretinin memuş maaşlarının katsayılarına endekslenmesi olarak ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı. Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.Yükümlülerin 30 Haziran saat 18.00'e kadar ödeyecekleri bedel 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi, 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.Başvuruların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekiyor.Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor.2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 5 bin 261,09 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Ayrıca dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret ayrıca duyurulacak.Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve "https://asal.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Adaylar 2019 yılı için 33 bin 230 lira ödemişti. 2020 yılının bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 lira olarak hesaplandı.Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri iletemel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ( https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ) ve askerlik şubelerinden duyurulacaktırBaşvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olmasıhalinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda ayrıca, bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir." denildi.2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.30 Haziran 2020'ye kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı5.261,09 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

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