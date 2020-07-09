2020 Hangi illerde asker uğurlama töreni yasaklandı? (Yasak olan şehirler)

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle asker uğurlamanın yasaklandığı iller açıklandı. İllerin valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda asker uğurlaması yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Koronavirüs sayılarının arttığı ve asker uğurlamasının çok yapıldığı bazı iller için getirilen kısıtlamanın hangi illerde asker uğurlama yasak olduğu konusunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

09 Temmuz 2020 07:07
2020 Hangi illerde asker uğurlama töreni yasaklandı? (Yasak olan şehirler)
Yasak olan şehirler asker uğurlaması konusunda 2020 için açıklama valilikler tarafından yapıldı. Asker uğurlama yasak olan illerle ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Asker uğurlaması yasaklandığı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. Yapılan açıklamada asker uğurlaması ne zaman, asker uğurlaması yasakları, hangi illerde asker uğurlaması yasak genelge ile illere gönderildi. Hangi illerde asker uğurlaması yasaklandığı konusunda gerekçeler de belirtildi.

Asker uğurlaması yasaklanması gerekçeleri ile ilgili özellikle otogar gibi yerlerde askerleri uğurlamak için yapılan kalabalık törenlerde insanların koronavirüs tedbirlerini sosyal mesafeleri kaybetmeleri gösterildi. Virüsün yayılma hızını artırabileceğini düşünen yetkililer tarafından alınan önlemlerde bu gibi detaylar da düşünüldü. Asker uğurlamasında insanların birbirleri ile temas etmesi nedeniyle hastalığın yayılma hızı daha büyük kitleleler ulaşabilir.

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMASI YASAK?

Yapılan açıklamada asker uğurlaması yapılması yasaklanan iller:

Ankara
İstanbul
Malatya
Mersin
Hatay
Kayseri
Kahramanmaraş
Ağrı
Bursa
Tekirdağ

ASKER UĞURLAMA TÖREN KURALLARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Yapılan resmi açıklamada bu şekildedir: 

"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır"

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