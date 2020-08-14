2020 Galatasaray transfer haberleri, Galatasaray transferde kimleri alacak?

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Transferde Galatasaray alacağı isimleri netleştirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray transfer yapmak için kimin için çaba sarf edildiğini araştırıyor. Araştırma yaparken Galatasaray transfer gündemi için bazı hamleler yapılıyor ve basına malzeme olabiliyor. Galatasaray transferi kimleri alarak kapatacak merak ediyorsanız sayfalarımızda en günce haberler bulunmaktadır.Galatasaray gelecek sezonun kadrosunda planlama yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kimleri kadrosuna katacak, gelenler gidenler kim olacak? Galatasaray transfer yapacak mı? haberleri bulunmaktadır.Olympiakos, Galatasaray'la anlaşan Omar Elabdelloui'nin yerine yeni sağ bek transferini Brezilya'dan yapıyor. Yunan ekibi, 34 yaşındaki deneyimli sağ bek Rafinha'yı kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı oyuncu da Olympiakos'un teklifine sıcak bakıyor. Rafinha'nın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ancak sözleşmesindeki bir madde sayesinde Brezilya dışında bir kulübe giderse serbest kalabiliyor. Rafinha, 2020 yılında takımı Flamengo ile 12 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.Galatasaray'da bitmeyen aşk Henry Onyekuru... Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Nijeryalı yıldız için devrede. Monaco ile bir görüşme gerçekleşecek. Fransız kulübüyle aradaki buzları eritmeye çalışan Galatasaray cephesinin avantajı, yine genç oyuncunun ısrarı olacak. Galatasaraylı yöneticiler, Henry Onyeuru transferinde sonuç alamazsa; farklı isimler için girişimlerini sıklaştıracak.Galatasaray, Michael Seri'yi yeniden kiralamak için Fulham'ın yaptığı görüşmeleri bekliyor. Premier Lig'e çıkan İngiliz ekibi şu ana kadar Fildişili oyuncu için beklediği rakamı bulamadı. Beklediğine yakın rakamlar getiren takımlar ise yılda 2.5 milyon euro isteyen Seri'yi ikna edemedi. Hem Fulham'ı hem de Seri'yi ikna edecek bir takım ortaya çıkmazsa, Fildişili oyuncunun G.Saray'a dönme ihtimali var.