2020 Fenerbahçe transfer haberi, Fenerbahçe transfer gündeminde kimler var?

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Fenerbahçe kimleri transfer ederek sezona başlayacak taraftarları arasında merakla bekleniyor. Fenerbahçe transfer haberleri yine gündemden düşmüyor. Sarı lacivertli takım sezon öncesin transferlerini tamamlayarak rakiplerinden bir adım önde olmak istiyor. Bugüne kadar başarılı transferler yapan Fenerbahçe transfer yapmak için dikkatli davranıyor. Eksik bölgeleri bulunan futbolcuları almak için çaba sarf eden sarı lacivertli takımın kimler ile imza aşamasına gelineceği merak konusu.Fenerbahçe kimleri transfer edecek, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe resmi transfer ile ilgili detaylar gerçekleşebilir.Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti için İtalya'dan sıcak bir haber geldi.Corriere dello Sport'un haberine göre, Ever Banega'yı kadrosuna katan Al-Shabab, vatandaşı Diego Perotti için de Roma'nın istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Suudi Arabistan ekibinin, Perotti'nin talep ettiği 3 yıllık ve 3 milyon euroluk maaşı ödemeyi garanti etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de Tangocu ile temaslarını sürdürdüğünü ve maaş konusunda problem olduğunu belirtti.Roma'nın 1 yıllık kontratı kaldığı için gözden çıkardığı Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerden biri olan Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor.TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüştü. Menajer Ahmet Bulut'un, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.Tüm transfer sürecini bizzat yöneten ve mesaisinin büyük çoğunluğunu oyuncularla görüşmelere harcayan Emre Belözoğlu, yerli harekatını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler, bombaları yine yerlilerle patlatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isimlerden biri uzun süredir gündemde olan Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk. Oyuncu için başkanlar düzeyinde görüşülecek. Ali Koç, bonservis konusunda Mehmet Sepil'i ikna edecek. Başarılı stopere Trabzonspor'un da talip olması nedeniyle Kanarya bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.Asıl bomba ise forvete... Adı bir süredir Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Serdar Dursun için de devreye giren Fenerbahçe, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için düğmeye bastı. Serdar'ın menaceri Ahmet Bulut'tan onay alan Emre Belözoğlu, Darmstadt ile görüşecek, teklifi sunacak.