2020 Emekli ikramiye ne zaman yatar? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyesi olan 1000 TL'nin hesaplara geçeceği tarih açıklandı. Açıklandığı gibi de emekliler arasında heyecan yarattı. Kurban Bayramı dolayısı ile her bayramda olduğu gibi bu sefer de maaşlar normal gününden erken yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Kurban bayramında SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, BAĞKUR'lu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık maaş ödeme günlerinde emekli ikramiyelerini alabilecekler. Temmuz ayı emekli aylık farkı da Ağustos ayında ödenecek. Emekli sandığı bayram ikramiyesi, 1000 TL emekli ikramiyesi, kurbanda emekli ikramiyesi ne zaman gibi bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.

23 Temmuz 2020 04:40
2020 Emekli ikramiye ne zaman yatar? Emekli ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyesi Emekli maaşı alanlar kurban bayramında normal maaş gününden daha erken maaşını alacak. Bu konuyla ilgili emekli maaşları ve emekli ikramiyesi konularında gelişmeler yaşandı. 1000 TL Kurban Bayramı emeklilere ikramiye olarak belirlenen ücretin de bayram gelmeden yatırılacağı belirtiliyor. Merakla beklenen soru cevabını buldu ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kurban bayramında emekli ikramiyesi, emekli bayram harçlığı, emeklilere bayram maaşı, emekli maaşı bayram gibi bilgiler yoğunlukla aratılıyor.

Bayram günlerinde emekliler maaşlarını alarak girebilmeyi diliyor bu sebeple emekli ikramiyesi, emekli maaşı bayram konularında hareketlilik yaşanıyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI 2020 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİH?

2020 Kurban Bayramı Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramında emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı resmi olarak açıklanmadı ancak geçen yılki gibi 1000 TL olması bekleniyor.

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır.

Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.



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