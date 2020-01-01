2020 Draftı öncesi oyuncular, antrenman yapamayabilir!

ESPN'den Jonathan Givony ve Mike Schmitz'e göre, NBA Draftı öncesi gerçekleşecek oyuncu antrenmanlarının, sorumluluk problemleri nedeniyle olması muhtemel gözükmüyor.



Orlando'da tıbbi test, oyuncu ölçümleri ve röportajlarını içerebilecek bir muhtemel müşteri toplantısı olasılığı için, şimdiden tartışmalar olduğu belirtildi.



Ligin tercihinin, Orlando'ya oyuncu getirip getirilmeyeceğine karar vermeden önce, ilk haftaların nasıl geçtiğini görmek olduğu söylendi.



2020 Draftı'nın, geçici olarak 15 Ekim tarihinde düzenlenmsi planlanmıştı.



