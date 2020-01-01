Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

2020 Draftı öncesi oyuncular, antrenman yapamayabilir!

ESPN'den Jonathan Givony ve Mike Schmitz'e göre, NBA Draftı öncesi gerçekleşecek oyuncu antrenmanlarının, sorumluluk problemleri nedeniyle olması muhtemel gözükmüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Jonathan Givony ve Mike Schmitz'e göre, NBA Draftı öncesi gerçekleşecek oyuncu antrenmanlarının, sorumluluk problemleri nedeniyle olması muhtemel gözükmüyor.

Orlando'da tıbbi test, oyuncu ölçümleri ve röportajlarını içerebilecek bir muhtemel müşteri toplantısı olasılığı için, şimdiden tartışmalar olduğu belirtildi.

Ligin tercihinin, Orlando'ya oyuncu getirip getirilmeyeceğine karar vermeden önce, ilk haftaların nasıl geçtiğini görmek olduğu söylendi.

2020 Draftı'nın, geçici olarak 15 Ekim tarihinde düzenlenmsi planlanmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal