2020 Draft Lotaryası oranları, resmiyet kazandı

2020 Draft Lotaryası oranları, NBA'in Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans arasındaki eşitliği bozmasıyla resmiyet kazandı.



Her iki takım da Mart ayı ortasında normal sezonun ertelenmesi öncesinde 28-36 serisindeydi. Pazartesi günü rastgele bir çekilişten sonra, lig, Kings'in en iyi 12. lotarya oranına, Pelicans'ın ise 13. sırada olacağını belirledi.



Güncellenen oranlar, en iyi draft hakkını kazanma şansına ve ilk dörde yükselme olasılığına göre sıralanıyor.



Grizzlies'in draft hakkı, 20 Ağustos'taki Draft Lotaryası sırasında ilk dörde girmezse, Boston Celtics'e iletilecek.



NBA ayrıca, sıralama maçlarından sonra 44-28 derecesinde kalan Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve Utah Jazz arasında üç yönlü bir beraberliği de kırmış oldu. Philadelphia 76ers'ın sahibi olduğu Thunder'ın seçimi 21. sırada, Rockets'ın Denver Nuggets'a ait seçimi 22. sırada ve Jazz'in de 23. sırada yer alacak.



