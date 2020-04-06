2020 DGS ne zaman? ÖSYM açıkladı, işte yeni DGS tarihi

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

ne göre; ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde "Tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak"diyerek sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Bu çerçevede 2020 DGS sınavının hangi tarihe alındığı başvuru aşamasında olan adaylar tarafından merak konusu oldu. işte, 2020 DGS başvuru tarihi ve DGS takvimine yönelik detaylar.ÖSYM tarafından yapılan düzenlemeye göre, 2020 DGS sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavla iglili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.