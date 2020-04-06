DGS sınavında hangi konular var? DGS Ne zaman, ÖSYM'den yeni açıklama geldi! ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertendi. Sınavın ileri bir tarihe alınmasının arından 2020 DGS güncel sınav takvimi ve DGS başvuruları adayların gündemine geldi. Peki, 2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı hangi tarihe ertelendi? İşte, güncel DGS sınav tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Son dakika haberine göre; ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde "Tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak"diyerek sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Bu çerçevede 2020 DGS sınavının hangi tarihe alındığı başvuru aşamasında olan adaylar tarafından merak konusu oldu. işte, 2020 DGS başvuru tarihi ve DGS takvimine yönelik detaylar.
DGS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan düzenlemeye göre, 2020 DGS sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavla iglili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.
DGS'DE KAÇ SORU VAR?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.
DGS KONULARI
DGS MATEMATİK KONULARI
1- Temel Kavramlar (Sayılar) 2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler 3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı 4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı 5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları 6- Faktöriyel 7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) 8- Taban Aritmetiği 9- Denklem Çözme 10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama 11- Mutlak Değer 12- Üslü Sayılar 13- Kareköklü Sayılar 14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 15- Oran Orantı 16- Sayı Problemleri 17- Kesir Problemleri 18- Yaş Problemleri 19- Yüzde Problemleri 20- Kar ve Zarar Problemleri 21- Faiz Problemleri 22- Karışım Problemleri 23- Hız Hareket Problemleri 24- İşçi ve Havuz Problemleri 25- Kümeler 26- Fonksiyonlar 27- İşlem 28- Modüler Aritmetik 29- Permütasyon 30- Kombinasyon 31- Olasılık 32- Sayısal Mantık
DGS GEOMETRİ KONULARI
1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar 2- Çokgenler ve Dörtgenler 3- Çember ve Daire 4- Analitik Geometri 5- Katı Cisimler