2020 Bulmacada geçen sorular, bulmaca soruları, en çok sorulan bulmaca soruları

Bulmaca çözen herkes bilmediği kelimeleri aratmaktadır. Bulmacalarda çeşitli şekillerde karşımıza çıkan kelimeler en çok sorulan bulmaca soruları şeklinde ifade ediledilir. Bulmacada doğru cevabı bulmak çok önemli olduğundan bulmacada en çok sorulan sorular, bulmacalarda karşımıza çıkan sorular, bulmaca soruları, bulmaca için cevaplar gibi çeşitli şekillerde olabilir.
Bulmaca içinde geçen kelimelerin aratılması konusunda yapılanlar ilgili sözlüklere bakmak ve doğru cevaplarını bulmaktır. İŞTE BULMACADA EN ÇOK SORULAN SORULAR VE YANITLARI
hardal kokulu savas gazı: iperit
malezya,cava yerlilerinde görülen öldürücü bir hastalık: amok
balina: falyanos
kum falı: remil
tohum ekme aleti: mibzer
mezraa, ekilecek yer: ekenek
mecra, akarsu yatagı: akak
akarsuların en hızlı aktıgı yer: akanak
ateş: od,nar,har
ilkel benlik , bayram: id
ateşli: ateşin
yapma, etme: ika
yapma, yerine getirme: ifa
verme, ödeme: ita
bir televizyon yayın sistemi: ntsc
osmanlı devleti ile italya arasında 1912 yılında imzalanan antlasma: uşi
havacılık bülteni: notam
maksim gorki'nin bir romanı: ana
emile zola'nın bir romanı: nana
avrupa'da bir başkent: atina
anapara, sermaye, kapital: anamal
üstün, çok iyi: kral, klas
lahza, iki tarla arasındaki sınır, zihin: an
akıl: us
akıllı: akil
akıllıca: akilane
sanayi,endüstri: uran
işve, naz: eda
yetke, sulta: otorite
özek: merkez
özerk: otonom
kafka'nın bir romanı: şato, amerika
bir tür pamuk: akala
bir tür bezelye: araka
bir tür zeytin: kalamata
bir tür üzüm: irikara, razaki
salatası yapılan bir bitki: radika, roka, tere
efelek: labada
boga güreşi alanı: arena
iskambilde koz: atu
japon halk türküsü: uta
gözleri görmeyen, kör: ama
saçı olmayan: kel
kekligin boynundaki siyah halka: ala
inhisar, monopol: tekel
parça: lime
uzaklık anlatır: ta
eski bir tarihi anlatır: fi
bir tür ince meşin: vaketa, vidala, krokodil
bir tür keçi derisi: maroken
bir tür bagcıksız ayakkabı: makosen
bir tür hafif ayakkabı: yemeni
kakül: perçem
abi: aka, aga, ede, ağabey
halk dilinde hala: bibi, eme
sonsuzluk: ebediyet, ilanıhaye
güneş: afitap
gökyüzü: asuman, sema
gökkuşağı: alaiyisema, ebem kuşağı, alkım
bezginlik anlatır: elaman
yardım istendigini belirtir: aman
yayla atılır: ok
yay: tir
sık gözlü ağ: tor
yazıklar olsun: tu
datça yakınlarındaki antik kent: knidos
yapı: bina
isa, meryem ananın bulundugu dinsel resimler: ikona, ikon
tehir, tecil: ertelemek
gümüş balıgı: platerina, aterina
tırsi balıgı: alosa
lüferin büyügü: kofana
balık türleri: lüfer , çinekop, minakop, sarıkanat, kofana, hamsi
istenç: irade
yönetim: idare
tedavi etme: otama
tasdik etme: onama
gaye: amaç, erek, maksat
notada durak işareti: es
herkesin ortasında yapılan: aleni
bir müzik terimi: animato, amabile