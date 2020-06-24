2020 Bulmacada geçen sorular, bulmaca soruları, en çok sorulan bulmaca soruları

Bulmaca çözen herkes bilmediği kelimeleri aratmaktadır. Bulmacalarda çeşitli şekillerde karşımıza çıkan kelimeler en çok sorulan bulmaca soruları şeklinde ifade ediledilir. Bulmacada doğru cevabı bulmak çok önemli olduğundan bulmacada en çok sorulan sorular, bulmacalarda karşımıza çıkan sorular, bulmaca soruları, bulmaca için cevaplar gibi çeşitli şekillerde olabilir.Bulmaca içinde geçen kelimelerin aratılması konusunda yapılanlar ilgili sözlüklere bakmak ve doğru cevaplarını bulmaktır.hardal kokulu savas gazı: iperitmalezya,cava yerlilerinde görülen öldürücü bir hastalık: amokbalina: falyanoskum falı: remiltohum ekme aleti: mibzermezraa, ekilecek yer: ekenekmecra, akarsu yatagı: akakakarsuların en hızlı aktıgı yer: akanakateş: od,nar,harilkel benlik , bayram: idateşli: ateşinyapma, etme: ikayapma, yerine getirme: ifaverme, ödeme: itabir televizyon yayın sistemi: ntscosmanlı devleti ile italya arasında 1912 yılında imzalanan antlasma: uşihavacılık bülteni: notammaksim gorki'nin bir romanı: anaemile zola'nın bir romanı: nanaavrupa'da bir başkent: atinaanapara, sermaye, kapital: anamalüstün, çok iyi: kral, klaslahza, iki tarla arasındaki sınır, zihin: anakıl: usakıllı: akilakıllıca: akilanesanayi,endüstri: uranişve, naz: edayetke, sulta: otoriteözek: merkezözerk: otonomkafka'nın bir romanı: şato, amerikabir tür pamuk: akalabir tür bezelye: arakabir tür zeytin: kalamatabir tür üzüm: irikara, razakisalatası yapılan bir bitki: radika, roka, tereefelek: labadaboga güreşi alanı: arenaiskambilde koz: atujapon halk türküsü: utagözleri görmeyen, kör: amasaçı olmayan: kelkekligin boynundaki siyah halka: alainhisar, monopol: tekelparça: limeuzaklık anlatır: taeski bir tarihi anlatır: fibir tür ince meşin: vaketa, vidala, krokodilbir tür keçi derisi: marokenbir tür bagcıksız ayakkabı: makosenbir tür hafif ayakkabı: yemenikakül: perçemabi: aka, aga, ede, ağabeyhalk dilinde hala: bibi, emesonsuzluk: ebediyet, ilanıhayegüneş: afitapgökyüzü: asuman, semagökkuşağı: alaiyisema, ebem kuşağı, alkımbezginlik anlatır: elamanyardım istendigini belirtir: amanyayla atılır: okyay: tirsık gözlü ağ: toryazıklar olsun: tudatça yakınlarındaki antik kent: knidosyapı: binaisa, meryem ananın bulundugu dinsel resimler: ikona, ikontehir, tecil: ertelemekgümüş balıgı: platerina, aterinatırsi balıgı: alosalüferin büyügü: kofanabalık türleri: lüfer , çinekop, minakop, sarıkanat, kofana, hamsiistenç: iradeyönetim: idaretedavi etme: otamatasdik etme: onamagaye: amaç, erek, maksatnotada durak işareti: esherkesin ortasında yapılan: alenibir müzik terimi: animato, amabile