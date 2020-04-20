2020 BİM iş başvurusu (3000 TL maaşlı BİM İŞKUR şartları)



BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İŞKUR üzerinden giriş sisteme yapıldığında ilanlar üzerinden başvuru şartları görülebiliyor. İlanların genel başvuru şartları aşağıdaki şekilde:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Tercihen konusunda deneyime sahip



Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen



3000 TL maaşla BİM personel alımı yapıyor. İŞKUR BİM personel alımı ilanları yoğun şekilde araştırılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ediyor. Dikkat çekici ilanlar arasında BİM ve A101 marketlerinin ilanları bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan marketler iş olanakları yaratmaya devam ediyor. Peki; BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Maaş skalası işe göre değişiklik gösterirken, 2600 – 3000 TL arasında olduğu belirtiliyor.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Tercihen konusunda deneyime sahipPerakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek



İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın



Erkek / Bayan



Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,



Takım çalışmasına yatkın,



Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak



İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın



Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip



Tercihen sigara kullanmayan,





İş tanımı:



Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak



Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak



Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak



Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak



İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR



Beden İşçisi (Genel)



Market Elemanı



Satış Danışmanı / Uzmanı



Kasiyer



Muhasebeci







