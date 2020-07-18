2020 bayramda yasak olacak mı? Şehirler arası seyahat yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "

" dedi.

2020 bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı diye yapılan aramaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı diyerek Sağlık Bakanımıza sorular soruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerinin devam edip etmeyeceğini ve dışarı çıkma yasağının sürüp sürmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Fahrettin Koca dışarı çıkma yasağı olacak mı? bayramda yasak var mı? bayramda kısıtlama var mı? sorularının cevabını verdi. Detayları öğrenmek için kısıtlama var mı?, dışarı çıkma yasağı konularıyla ilgili haberimizi ziyaret edebilirsiniz...Kurban bayramında herhangi bir yasak olacak mı, sokağa çıkma yasağı veya dışarı çıkma kısıtlaması yaşanacak mı bilgilerini sizler için derledik. Bayramda sokağa çıkma yasağı, bayramda kisitlama, kurban bayramı yasak var mı? detayları konusunda Sağlık Bakanımız açıklamalar yaparak vatandaşları aydınlattı.KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI? KURBANDA YASAK OLACAK MI?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi.dedi.Fahrettin Koca'nın bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamaları:Sağlık Bakanı Koca, devletin bazı tedbirleri uygulamaya koyduğuna işaret ederek, "" bilgisini verdi.Devletimiz yetkililerinden yapılan açıklamalar ışığında bayramda henüz sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair resmi bir açıklama olmadı. Sokağa çıkma yasağı bayramda yapılacak mı konusunda detayları sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.