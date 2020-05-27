2020 Balık Tutma yasağı ne zaman bitecek?

2020 Balık yasağı ne zaman kalkacak, ne zaman kalkıyor soruları internette sıkça aratılmaya başlandı. Balık yasağı olta balıkçılığı için ay sonunda, orta ve büyük ölçekli balıkçılar içinse Ağustos 2020'de sona erecek.

27 Mayıs 2020 18:22
2020 Balık Tutma yasağı ne zaman bitecek?
Ülkedeki balık popülasyonunu korumak amacıyla 15 Nisan'da başlatılan balık av yasağı ne zaman kalkacak? Yeni balık sezonu ne zaman açılacak? Sorularını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre, 31 Ağustos 2019 gecesi başlayan ve 15 Nisan 2020'de sona eren balıkçılık av sezonu için yasak Ağustos 2020'de kalkacak. 

Pakdemirli yaptığı açıklamada isteyen balıkçıların izin alarak ve kurallara uyması kaydıyla uluslararası sularda gırgır ve trolle avcılık yapabileceğini dile getirdi. Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılarının ise kurallara uymaları kaydıyla uzatma ağlarla avcılık yapmalarına izin verileceğini söyledi. Bakan'ın açıklamasına göre balık av sezonu Ağustos 2020'de tekrardan başlayacak Kaynak: 2020 Balık Av Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Balık Sezonu Ne Zaman Açılacak? 

OLTA BALIKÇILIĞI, AY SONU İTİBARİYLE SERBEST KALACAK

Turistik amaçlı olta balıkçılığı, gezinti, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler ay sonu itibariyle faaliyet gösterebilecek.
Ege adaları, ve Yunanistan ile Türkiye limanları arasında uluslararası seferler başlayacak. Kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kısıtlaması kalkacak.

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