2020 Balık Tutma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkedeki balık popülasyonunu korumak amacıyla 15 Nisan'da başlatılan balık av yasağı ne zaman kalkacak? Yeni balık sezonu ne zaman açılacak? Sorularını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre, 31 Ağustos 2019 gecesi başlayan vePakdemirli yaptığı açıklamada isteyen balıkçıların izin alarak ve kurallara uyması kaydıyla uluslararası sularda gırgır ve trolle avcılık yapabileceğini dile getirdi.Bakan'ın açıklamasına göre balık av sezonu Ağustos 2020'de tekrardan başlayacak Kaynak: 2020 Balık Av Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Balık Sezonu Ne Zaman Açılacak?Turistik amaçlı olta balıkçılığı, gezinti, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler ay sonu itibariyle faaliyet gösterebilecek.Ege adaları, ve Yunanistan ile Türkiye limanları arasında uluslararası seferler başlayacak. Kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kısıtlaması kalkacak.