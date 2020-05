2020 Babalar Günü ne zaman, tarihi

Porselen Kalemi İle Boyanan Babaya Özel Kahve Kupası: Rengarenk seramik kalemleri ile babanıza muhteşem bir kupa bardak hediyesi hazırlayabilirsiniz. Boyama işlemi bittikten sonra 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar kurumaya bırakın! Bu arada elinizi de yakmamaya dikkat edin!Babanıza Abur Cubur Kavanozu Yapın: İçerisinde abur cubur atıştırmalıkların olduğu lezzetli bir kavanozla babanızın babalar gününü kutlayabilirsiniz. Babanızın en sevdiği çikolatalardan ve şekerlemelerden hazırlayabileceğiniz el yapımı lezzet kavanozu, hem kolay, hem de son derece sevimli,. Kavanozun dış çevresine ise etiket hazırlayıp, babanıza özel sözlerinizi yazıcınızdan çıktı alarak yapıştırabilirsinizBabanıza Sosyal Medya Sürprizi: Şimdiki el yapımı hediye önerimiz, fotoğraflarla hazırlayacağınız ve Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz türden. Bu babalar gününde eşinize çocuğunuzla birlikte bir sürpriz hediye hazırlayabilirsiniz. 4-5 tane fotoğraf ve içerisinde de çocuğunuzun elinde kutlama mesajı bulunan kartlarla bu sürprizi hazırlayabilirsiniz.4. El Yapımı Oynayan Kuklalar Hediyesi: Anne, baba ve çocuktan oluşan dans eden kuklalar yapabilirsiniz. Maket bıçağı, raptiye, yapıştırıcı ve iplik ihtiyacınız olacak şeyler. Bu sevimli projeyi gerçekleştirmek için aile bireylerinin tam boy fotoğrafları gerekiyor. Kafalar, gövde, kol ve bacak eklem yerlerinden keserek sert bir karton üzerine yapıştırın! Daha sonra fotoğrafları raptiye ile bir tablo üzerine sabitleyin!5.Minik ağaç dalları ile Fotoğraf çerçevesi. Bunun için sıcak tutkal tabancası ve belli ölçülerde kesilmiş bol sayıda ağaç dallarına ihtiyacınız olacak. Biraz el becerisi ve birazcık zahmetli olan bu çalışmanın neticesi ise kocaman bir mutluluk!6.Şekerlemelerden Hazırlanan El Yapımı Tatlı Kovalar: Minik plastik kovaların içerisini şekerlerle doldurarak ve üzerini renkli kağıt kravat süslerle süsleyerek babanıza hem şirin, hem de eğlenceli bir babalar günü hediyesi verebilirsiniz.Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir. İlk defa Babalar Günü'nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz.Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü'nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.İsim Yazılı Kişiye Özel Siyah Ahşap KalemBazen bir imza ile, koskocaman bir yaşam hepten değişebilir! Bir imza ile savaşlar sonlanabilir! Bir kalemin gücü, en güçlü silahtan bile daha etkilidir. Aydınlanma çağının en önemli neferi kalemdir! Özel günlerin en klasik, ancak hiçbir zaman eskimeyen en özel hediyesi kalem, bu kez Babalara özel! Şık ve son derece doğal ahşap kutusu üzerine sevgili babanızın ismini yazdırabileceğiniz Kişiye Özel Siyah Ahşap Kalem ile Babalar Gününde yakışıklı Babanızın kendisini özel ve mutlu hissetmesini sağlayabilirsiniz! Yazacağı yazılarda, atacağı imzalarda her zaman gururla kullanabileceği ve kendi ismine özel bu şık kalemle, O'nun için en güzel babalar günü hediyelerinden birini seçmiş olacaksınız!Babacığım Fotoğraf ve Mesajlı Duvar SaatiBir duvar saati düşünün ki, yüzeyi tamamen size ayrılmış durumda! Siz derken, sizin göndereceğiniz ve içerisinde babanız ile birlikte yer aldığınız fotoğrafa! Üzerine bir de "Babalar Günü Kutlama Mesajı" eklendi mi, ortaya kusursuz güzellikte ve bir hayli anlamlı bir babalar günü hediyesi çıkıyor. Canım Babam Duvar Saati üzerinde akan zaman Babanıza olan sevginizi de çoğaltıyor! Kişiye özel Canım Babam Duvar Saatinin kaliteli bir şekilde hazırlanabilmesi için göndereceğiniz fotoğraf oldukça önemli! Net ve yüksek çözünürlükte bir fotoğraf gönderdiğiniz takdirde hazırlanacak ürün de çok daha kaliteli olacaktır!Dünyanın En İyi Babası SertifikasıSiz bir dediniz, O dediğinizi asla iki etmedi! Ne istediyseniz kendi bütçesi ölçüsünde, yemedi, içmedi ama yine de en sonunda istediğiniz şeyi getirip önünüze serdi. Böyle bir Babaya dense dense Dünya'nın en iyi babası denir. Babalık sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren Babanıza, hiçbir hediyeyi layık görmüyor ve tüm hediyelerin ötesinde daha anlamlı bir babalar günü hediyesi istiyorsanız, Dünyanın En İyi Babası Sertifikası çok doğru bir seçim olacaktır. Bu özel sertifika üzerine ne yazmak istersiniz? Örneğin Babanızın ne kadar iyi, fedakar, dürüst bir baba olduğunu anlatabilirsiniz. Yine sertifika üzerine Babanıza olan sevginizi de dile getirebilirsiniz! Dünyanın En İyi Babası Sertifikası üzerine ne yazılacağına oturup karar verin ve böylece babanıza en güzel babalar günü hediyesini hazırlayın!Babaya Özel MadalyonBaşarılı bir erkeğin arkasında nasıl bir kadın varsa, iyi eğitim görmüş bir çocuğun arkasında da, bunun için gece gündüz çalışan bir babası vardır! Çocuklarının eğitimi için varını yoğunu ortaya koyan ve gerektiğinde "Ceketimi Satar Yine Okuturum" diyen fedakar babalara özel bir armağan ile karşınızdayız! Orijinaline oldukça yakın bir şekilde tasarlanmış olan Babaya Özel Madalyon, her koşulda başarınız için didinen Babanıza teşekkür etmenin en şık yoludur. Üzerine Babanızın ismini yazdırabileceğiniz Babaya Özel Madalyon, hem babalar günü, hem de babaya herhangi bir günde armağan edip mutlu edebileceğiniz, Babanızın gurur duyabileceği çok özel bir hediye!*Teknoloji ile yakından ilgilenen babalar için cep telefonu ve tablet iyi bir seçim olabilir.*Kişisel bakımına özen gösteren babalar için traş seti ve parfüm iyi bir seçenek olabilir.*Erkeklerin vazgeçilmezi ayakkabı ve şık bir saat babanız için güzel bir hediye.*Klasik hediyelerden vazgeçemeyenler için gömlek ve pantolon alternatifler arasında.Babalar Günü'nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü'nde babanız için seçebilirsiniz.Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü'nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.İlk defa Babalar Günü'nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü'nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz.Örneğin; "Yılın En İyi Babası" oscarı, "Şampiyon Babam" kupası, "Mükemmel Babaya" itafen bir plaket gibi.Babalar Günü'nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da "Süper Baba" yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.