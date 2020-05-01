2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlanan belgesel hafta sonu yayınlanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlanan belgesel (Euro Moments) hafta sonu TRT Spor'dan yayınlanacak.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlanan belgesel hafta sonu yayınlanacak
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01 Mayıs 2020 21:26
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlanan belgesel (Euro Moments) hafta sonu TRT Spor'dan yayınlanacak.

UEFA tarafından hazırlanan EURO 2020'nin en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Şampiyonaya damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel, sporseverleri ekran başına toplayacak. Euro Moments, yarın (2 Mayıs) ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de TRT Spor'da olacak.

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