2020 Anneler Günü ne zaman gibi bilgilendirmeler yaptığımız sayfalarımızla karşınızdayız. Bu şekilde yapılan paylaşımlarda annelerimize hediye almanın önemini, 2020 Anneler Günü'nde de ne zaman sorusunu sorarak varlıklarını bir kez daha değerli kılabiliriz. Kısaca tarihçesinden bahsetmek gerekirse, 1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi.Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir. 2020 Anneler günü ne zaman, Anneler günü tarihçe, Annaler günü hediyeleri gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. 2020 Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.Dünyanın farklı yerlerinde farklı tarihlerde kutlansa da bilindiği üzere Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü için az bir zaman kaldı. Annelerinin yanında olmak isteyenler, onlara sürpriz yapmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Buna göre; Anneler Günü ne zaman kutlanacak?Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;1) Buket Çicek2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)3) Küçük Ev Aletleri4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapkaKendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.Anneler Günü'nün tarihiyle ilgili farklı efsaneler bulunmaktadır;Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde "Anneler Pazarı" kutlanırdı.Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.'Anneler gününün nereden kaynaklandığını anlatanlar günün yaratıcısı olarak hep annesini kaybetmiş olan küçük bir kızdan bahsederler. Gerçekte ise bu fikri hayata geçiren Anna Jarvis annesini 1905 yılında kaybettiğinde 41 yaşındaydı.Asıl mesleği öğretmenlik olan 1864 doğumlu Anna Jarvis, 1902 yılında babası ölünce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaşamaya ve çalışmaya başladı. Üç yıl sonra 9 Mayıs 1905'de de annesini kaybetti. Sürekli annesi ile beraber yaşamasına rağmen öldükten sonra "Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gösteremediği"ne inanıyor ve bunun ezikliğini duyuyordu.İki sene sonra Mayıs'ın ikinci pazarında, annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırdı ve bu günün anneler günü olarak ülke çapında kutlanması fikrini ilk onlara açtı. Fikir kabul gördü, anneler memnun kaldı, babalar itiraz etmedi, Amerika'nın önde gelen bir giysi tüccarı da finansal desteği sağladı.İlk anneler günü Jarvis'in annesinin 20 yıl süresince haftalık dini dersler verdiği Grafton'daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908'de, 407 çocuk ve annesinin katılımı ile kutlandı. Jarvin her bir anneye ve çocuğa kendi annesinin en çok sevdiği çiçek olan karanfillerden birer tane verdi. O günden sonra, temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı ifade eden beyaz karanfil Amerika'da anneler gününün sembolü olarak kabul edildi.Sıra anneler gününü "milli bir gün" olarak kabul ettirmeye gelmişti. Jarvis, tarihte tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen en başarılı mektup yazma kampanyası ile gazete patronlarından işadamlarına, devlet adamlarından din adamlarına kadar ulaşabildiği herkese bu fikrini iletti. Fikir o kadar çok ve çabuk kabul gördü ki, Senato onaylamadan çok önce, bir çok eyalet ve şehirde anneler günü kutlamaları gayri resmi olarak başlatılmıştı bile.Sonunda 8 Mayıs 1914'de Senato'nun onayı, Başkan Wilson'ın da imzası ile Mayıs'ın ikinci pazarı 'Anneler Günü' olarak resmen ilan edildi. Çok kısa sürede diğer ülkelere de yayılan bu gün çiçek ve tebrik kartı satışlarının tavana vurduğu bir gün oldu.Anna Jarvis sonunda muradına ermiş, kampanyasını başarı ile sonuçlandırmıştı ama kendi hayatı pek mutlu sonla bitmedi. Yoğun çalışmadan evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadı. Her anneler günü onun için bu yönden acı oldu.Ülkemizde de Türk Kadınlar Birliği'nin girişimi ve önerisi üzerine 1955 yılından beri Mayıs ayının ikinci Pazar günü 'Anneler Günü' olarak kutlanmaktadır.'