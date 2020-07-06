2020 Altın Kelebek Ödül sahipleri, Altıın Kelebek (en iyi şarkı, en iyi oyuncu)

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede çeşitli dallarda ödül kazananlar açıklandı. Yeni tio koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Altın Kelebek için tören yapılmadı. Gecede ödülleri kazanan isimlerin çektikleri videolar da yayınlandı.Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? Altın Kelebek yılın şarkısı, altın kelebek mabel matiz, altın kelebek ödül sahipleri bulunmaktadır.Ebru Şahin, İlayda Alişan, Alina BozEcem ErkekOnur BulduEbru ŞahinTaner ÖlmezEbrar DemirbilekÇok Güzel Hareketler Bunlar 2AliceMerve Dizdar, Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız, Serenay SarıkayaMasterChef Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Yarışma Ödülüne sahip oldu. Ödülü program yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan ve jüri şefleri Mehmet Şef, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu aldı.Müge AnlıAcun Ilıcalı5N1K - Cüneyt ÖzdemirEce ÜnerCem ÖğretirAybüke Pusat- Furkan AndıçAytekin AtaşDeniz Akçay KatıksızYusuf PirhasanZeynep BastıkHey! DouglasKafalarBurcu ÖzberkÇağlar ErtuğrulAfili AşkAYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVADENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİNYUSUF PİRHASANZEYNEP BASTIKHey! DouglasKAFALAR EKİBİ-Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülü Burcu Özberk'in oldu.-Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülü Çağlar Ertuğrul'un oldu.-Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünün sahibi ise Afili Aşk dizisi oldu.-Demet Akbağ-Kerem Alışık-Hande Yener-Emrah-Serhat Hacıpaşalıoğlu