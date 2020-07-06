2020 Altın Kelebek kim aldı? Altın Kelebek alanlar listesi (5 Temmuz)

Altın Kelebek ödül alanlar listesi ile birlikte açıklandı. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunduğu Altın Kelebek ödül töreninde 2020 yılının ödül sahipleri açıklandı. 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede çeşitli dallarda ödül kazananlar açıklandı. Yeni tio koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Altın Kelebek için tören yapılmadı. Gecede ödülleri kazanan isimlerin çektikleri videolar da yayınlandı.
Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? Altın Kelebek yılın şarkısı, altın kelebek mabel matiz, altın kelebek ödül sahipleri bulunmaktadır. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN İşte 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar Pantene Yıldızı Parlayanlar
Ebru Şahin, İlayda Alişan, Alina Boz -En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu-
Ecem Erkek -En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu-
Onur Buldu -En iyi kadın oyuncu-
Ebru Şahin -En iyi erkek oyuncu-
Taner Ölmez -En iyi çocuk oyuncu-
Ebrar Demirbilek -En iyi komedi dizisi-
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 -Başarı Ödülü-
Alice
Merve Dizdar, Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız, Serenay Sarıkaya -En İyi Yarışma Ödülü-
MasterChef Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Yarışma Ödülüne sahip oldu. Ödülü program yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan ve jüri şefleri Mehmet Şef, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu aldı. -En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü ve En İyi Kadın sunucu Ödülü-
Müge Anlı -En İyi Erkek Sunucu Ödülü-
Acun Ilıcalı -En iyi haber programı ödülü-
5N1K - Cüneyt Özdemir -En İyi Kadın Haber sunucusu ödülü-
Ece Üner -En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülü-
Cem Öğretir -En İyi dizi çifti Ödülü-
Aybüke Pusat- Furkan Andıç -En İyi Dizi Müziği Ödülü-
Aytekin Ataş -En İyi Senarist Ödülü-
Deniz Akçay Katıksız -En İyi Yönetmen Ödülü-
Yusuf Pirhasan -En İyi Çıkış Yapan şarkıcı Ödülü-
Zeynep Bastık -En İyi DJ ödülü-
Hey! Douglas -En İyi Influencer ödülü-
Kafalar -En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülü-
Burcu Özberk -En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülü-
Çağlar Ertuğrul -En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü-
Afili Aşk -EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ
AYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA -EN İYİ SENARİST
DENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİN -EN İYİ YÖNETMEN
YUSUF PİRHASAN -EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN
ZEYNEP BASTIK -EN İYİ DJ
Hey! Douglas -EN İYİ INFLUENCER
KAFALAR EKİBİ
-Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülü Burcu Özberk'in oldu.
-Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülü Çağlar Ertuğrul'un oldu.
-Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünün sahibi ise Afili Aşk dizisi oldu. -İşte Pantene Altın Kelebek Başarı Ödülü Sahipleri:
-Demet Akbağ
-Kerem Alışık
-Hande Yener
-Emrah
-Serhat Hacıpaşalıoğlu