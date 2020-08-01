2020/21 Süper Lig: Bir İstanbul sezonu

1959'dan bu yana yerel anlamda Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerin temsil edildiği Süper Lig bu sezon ilginç bir durumla karşı karşıya. "Yerel lig" adeta "bölgesel" hale geldi desek yeridir. Sebebi de Fatih Karagümrük'ün de Süper Lig'e çıkması ve İstanbul'daki kulüp sayısının altıya ulaşması.



1990-91 sezonunun ardından (6 kulüp) ilk defa İstanbul yoğunluğu gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi o sezonda İstanbul'da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Sarıyer, Bakırköy ve Zeytinburnu kulüpleri aynı sezonda ve kulvarda mücadele veriyordu. Şimdi de benzer bir durum söz konusu.



Artıları eksileri



İstanbul takımları açısından bakıldığında artıları daha fazla bir durum var. Mesela takımlar daha az şehir değiştirecek, seyahat azalacak, aileleriyle daha fazla beraber olacaklar, yolculuğa ve yer değiştirmeye bağlı yorgunluk azalacak.



İstanbul ekipleri için ekonomik anlamda da kulüpler adına yol ve konaklama olmamayacağı için masraflar daha az olacak. Anadolu açısından ise farklı şehirlerdeki özellikle büyük kulüplerin temsilcileri takımlarını daha az bölgede görecek. Diğer taraftar ise bol bol İstanbul derbileri olacak.



Büyüklere yaradı



TFF ligden düşmeyi kaldırıp takım sayısını 21'e çıkarırken kulüplerin oynayacağı 34 maç 40'e yükseldi. İstanbul ekipleri adına ise deplasman maçı sayısı 15'e indi (5 deplasman azaldı).



Ki bu özellikle Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarının da olduğu düşünülürse ciddi bir avantaj demek. Ayrıca İstanbul'dan altı kulübün olması TFF'nin fikstür planlamasını da etkileyecek. İstanbul takımlarının maçları farklı günlere yayılmaya çalışılacak. Özetle gelecek sezona kadar Süper Lig'e "İstanbul Ligi" yakıştırması yapılacak.



21 TAKIMLI SÜPER LİG



* Başakşehir

* Trabzonspor

* Beşiktaş

* Sivasspor

* Alanyaspor

* Galatasaray

* Fenerbahçe

* Gaziantep

* Antalyaspor

* Kasımpaşa

* Göztepe

* Gençlerbirliği

* Konyaspor

* Denizlispor

* Ç. Rizespor



Kümede kalanlar

* Yeni Malatya

* Kayserispor

* MKE Ankaragücü



Alttan gelenler

* Hatayspor

* BB Erzurumspor

* F. Karagümrük



