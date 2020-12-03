2020-21 NBA sezonunun ilk bölümü duyuruldu!

2020-21 NBA sezonunun 22 Aralık'ta başladığı gece, Brooklyn Nets ile Golden State Warriors'ın ve son şampiyon Los Angeles Lakers ile LA Clippers'ın kozlarını paylaşacağı kaydedildi.Sonraki gece ise, iki muhtemel playoff karşılaşması oynanacak.'in kapışmalarının ardındanile oynayacak.Lig ayrıca öncesinde Noel Günü programını da yayınlamıştı. Gün,'in Zion Williamson ve N'ı ağırlamasıyla başlayacak.Sonrasında ise ikişer MVP ödülüne sahip olan Stephen Curry ve Giannis Antetokounmpo,karşılaşmasında yer karşı karşıya gelecekler.Bir sonraki karşılaşmada, Brooklyn Nets'in bir üyesi olarak eski takımıve son şampiyon, gelecek vaat edenekibine ev sahipliği yaparken, başroldearasındaki düello en dikkat çeken unsur olacak.Günü,arasındaki bir playoff ikinci turukapatıyor olacak.Lig, KOVID-19 salgını nedeniyle gerekirse telafi maçları için esneklik sağlamak adına, takvimi bölümler halinde yayınlamayı planlıyor. Lig, Orlando'daki bir bubble ortamında 2019-20 sezonunu güvenli bir şekilde tamamlarken, NBA gelecek sezonu her takımın kendi iç bölgesinde yer alacak şekilde düzenlemeyi tercih ediyor.Geçtiğimiz sezonun sonu ile bu yeni sezonun başlama tarihi arasındaki ölü sezon, lig tarihindeki en hızlı dönem olsa da, NBA mümkün olduğunca geleneksel programına geri dönmek ve sezonu, yaz aylarında Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları'ndan önce tamamlamak istiyordu. Bunu yapmak için lig, normal sezon maçlarının sayısını 82'den 72'ye düşürdü ve Indianapolis'teki All-Star Hafta Sonunu 2024'e erteledi.