2020-21 NBA sezonu, beklenenden daha geç başlayacak!

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, 2020-21 NBA sezonunun beklenenden daha da geç başlaması bekleniyor.



NBA ve NBPA (Basketbol Oyuncuları Derneği), Orlando'daki Walt Disney World'de 2020 playoffları devam ederken, önemli tarihleri ileri atma konusunda anlaştılar.



Charania'nın tweet'i şu şekildeydi:



"Kaynakların The Athletic ve Stadium'a bildirdiğine göre, NBA ve NBPA, 16 Ekim'deki Draft, 18 Ekim'deki serbest oyuncu dönemi ve 2020-21 sezonu gibi önemli tarihleri ileriye almayı kabul etti. Yeni tarihler daha sonra belirlenecek."



2020-21 sezonu, koronavirüs hala ABD'yi etkisi altına almış olduğundan ötürü, büyük olasılıkla tekrar bir bubble içinde gerçekleşecek. Temmuz ayı sonlarında sezonun başlamasından bu yana sıfır pozitif KOVID-19 testi olduğu için, Walt Disney bubble planı, kusursuz bir şekilde işe yaramıştı/yarıyor.



