2019 Öğretmen karne görüşü örnekleri, en güzel öğretmen karne görüşleri, E-Okul öğretmen giriş sayfası

Öğretmen karne görüşü örnekleri 2019, en güzel öğretmen karne görüşleri, E Okul sistemi ve bunun gibi konulardaki sorularınızı yanıtlıyoruz. Öğretmen karne görüşü örnekleri nasıldır? E Okul giriş 1. 2. 3. 4. sınıf Öğretmen karne görüşleri neler? Başarılı başarısız öğrenci öğretmen karne görüşleri nasıl? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulacağınız haberimiz...Başarılı bir dönem geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.- Başarılarının devamını dilerim.- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.- Başarılarının devamını dilerim.- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."- "Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."- "Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."- "Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.....Tebrikler.- Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin.....- "Başarı başaracağım diyenindir." seninde bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.