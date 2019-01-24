2019 MSB başvuru sonuçları sorgulama sayfası | MSB astsubay alımları ne zaman yapılacak?

Astsubay başvvru sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce öğrenci buraya... İşte başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler, son gelişmeler ve detaylar...Başvuruları 22 Kasım tarihinde sona eren Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ön başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülmektedir.Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 06 Şubat 2019 - 28 Mart 2019 tarihlerinde yapılacaktır.Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 06 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 07 Şubat 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.Deniz Piyade, Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], Harita Teknisyeni ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 ve KPSS P93 puanlarına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.Seçim Aşamaları;Birinci Gün : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)İkinci Gün : Yüzme Sınavları (Beden Eğitimi ve Deniz Piyade tercihi olan adaylar için)Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için)Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)Üçüncü Gün : Beden Eğitimi Öğretmenleri için ilave Fiziki Yeterlilik Testi