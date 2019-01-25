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2019 Asya Kupası'nda Katar son 4'te

2019 Asya Kupası çeyrek final maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden Katar, yarı finale yükseldi

Kaynak: AA
2019 Asya Kupası'nda Katar son 4'te
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25 Ocak 2019 18:15
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.

Katar'ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

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