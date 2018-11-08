2019 All-Star Draftı, TV'den yayınlanacak!

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NBA ve NBPA, 2019 All-Star maçı için sokakta oynarmış gibi seçilen tarzda düzenlenecek oyuncu Draftını televizyondan yayınlamayı kabul etti.Ekipler, önde gelen oy sahiplerinin belirlediği iki kaptan tarafından seçilecek.Lig yeni All-Star formatını geçen sezon tanıtmıştı.LeBron James ve Stephen Curry geçen sene kaptanlardı, fakat şimdi ikisi de Batı Konferansı'nda oynuyor.Adam Silver, 2018'deki baskıdan sonra,şeklinde konuşmuştu.