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2019 All-Star Draftı, TV'den yayınlanacak!

NBA ve NBPA, 2019 All-Star maçı için sokakta oynarmış gibi seçilen tarzda düzenlenecek oyuncu Draftını televizyondan yayınlamayı kabul etti.

NBA ve NBPA, 2019 All-Star maçı için sokakta oynarmış gibi seçilen tarzda düzenlenecek oyuncu Draftını televizyondan yayınlamayı kabul etti.

Ekipler, önde gelen oy sahiplerinin belirlediği iki kaptan tarafından seçilecek.

Lig yeni All-Star formatını geçen sezon tanıtmıştı.

LeBron James ve Stephen Curry geçen sene kaptanlardı, fakat şimdi ikisi de Batı Konferansı'nda oynuyor.

Adam Silver, 2018'deki baskıdan sonra, "Sendika ile oturduğumuzda ve bu formatı belirlediğimizde, hepimiz 'tamamen pozitif olan bu şeyi hiçbir oyuncu için negatif hale getirmeyelim' demiştik. Ama sonra belki de aşırı derecede tutucu davrandığımızı düşündük. Çünkü o dönemde oyuncular 'Bizim için sıkıntı yok. Hepimiz All-Star'ız. Draft yapalım.' şeklinde bir yaklaşıma sahipti. Bu yüzden sonraki sene draftı televizyondan yayınlayacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuşmuştu.




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