Mersin'de düzenlenen "2019 Akdeniz Off-Road Kupası", 5. Ayak Yarışları tamamlandı.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Off-Road Kulübü'nün (TORK) ev sahipliğinde, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yarışlar, TORK Arena'da gerçekleşti.Yurt genelinden gelen 44 sporcu, araçlarıyla çamurlu yollarda yeteneklerini sergiledi.Yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgiyle izlediği yarışlarda, bazı araçlar zorlu parkuru tamamlayamadı.Kupanın, "S1 kategorisi"nde Mehmet Baki Arpasatan-Muhammet Emin Başel, "S2 kategorisinde" Serkan Sivri-Ali Kıvrak, "S3 kategorisi"nde Mustafa Özel-Mehmet Çiftçioğlu, "S4 kategorisi"nde Abdullah Çardak-Çağdaş Başdatlı birinci oldu.Genel toplamda ise ilk sırayı Abdullah Çardak ve Çağdaş Başdatlı ikilisi aldı.Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.