'2019-2020 sezonunu devam ettirmek mümkün'

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda yaşanan duraksama sürüyor. Liglerin ne zaman devam edeceği belirsizken Fransa ve Hollanda'da alınan kararlar ile 2019/2020 sezonu askıya alındı.
UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer, Fransa ve Hollanda'da alınan kararlara rağmen ligleri devam ettirmenin mümkün olduğunu söyledi.
Tim Meyer yaptığı açıklamada; "Liglerini devam ettirmek isteyen tüm organizasyonlar, oyuncuların sağlığını ve kamu politikası bütünlüğünü koruyan protokolleri sağlayacaktır." dedi.
"SEZON DEVAM EDEBİLİR"
Tim Meyer liglerin devamı için; "Bu koşullar altında 2019/2020 sezonunun devamını sağlamak kesinlikle mümkün." dedi.
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UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer, Fransa ve Hollanda'da alınan kararlara rağmen ligleri devam ettirmenin mümkün olduğunu söyledi.
Tim Meyer yaptığı açıklamada; "Liglerini devam ettirmek isteyen tüm organizasyonlar, oyuncuların sağlığını ve kamu politikası bütünlüğünü koruyan protokolleri sağlayacaktır." dedi.
"SEZON DEVAM EDEBİLİR"
Tim Meyer liglerin devamı için; "Bu koşullar altında 2019/2020 sezonunun devamını sağlamak kesinlikle mümkün." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın