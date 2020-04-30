'2019-2020 sezonunu devam ettirmek mümkün'

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda yaşanan duraksama sürüyor. Liglerin ne zaman devam edeceği belirsizken Fransa ve Hollanda'da alınan kararlar ile 2019/2020 sezonu askıya alındı.UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer, Fransa ve Hollanda'da alınan kararlara rağmen ligleri devam ettirmenin mümkün olduğunu söyledi.Tim Meyer yaptığı açıklamada; "" dedi.Tim Meyer liglerin devamı için; "" dedi.