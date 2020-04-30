"2019-2020 sezonunu devam ettirmek mümkün"

UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer'e göre sezonu kaldığı yerden devam ettirmek mümkün görünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoï¿½raf; AA
'2019-2020 sezonunu devam ettirmek mümkün'
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30 Nisan 2020 02:26
Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda yaşanan duraksama sürüyor. Liglerin ne zaman devam edeceği belirsizken Fransa ve Hollanda'da alınan kararlar ile 2019/2020 sezonu askıya alındı.

UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer, Fransa ve Hollanda'da alınan kararlara rağmen ligleri devam ettirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Tim Meyer yaptığı açıklamada; "Liglerini devam ettirmek isteyen tüm organizasyonlar, oyuncuların sağlığını ve kamu politikası bütünlüğünü koruyan protokolleri sağlayacaktır." dedi.

"SEZON DEVAM EDEBİLİR"

Tim Meyer liglerin devamı için; "Bu koşullar altında 2019/2020 sezonunun devamını sağlamak kesinlikle mümkün." dedi.

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