2018 YÖKDİL başvurusu nasıl, nereden yapılıyor? YÖKDİL başvuru sayfası

Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK), YÖKDİL sınavının kesin tarihi açıkladı. YÖKDİL başvurularını, yokdil.yok.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Peki başvuru için bilinmesi gerekenler neler? İşte tüm detaylar...Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te, tek oturum halinde yapılacağı bildirildi.YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL'dir.YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınava dair genel bilgililerGeçen sene 75 lira olan sınav ücretleri 2018 yılı için 10 lira zam yapıldı. Sınav ücretleri bu sene 85 Türk Lirası olarak açıklandı. Ücreti ödemeyenler için üniversiteden açıklama geldi: Sınav giriş belgesi alamazSınav Başvurulardan bir ay sonra 17 Mart 2018 tarihinde, Cumartesi günü, saat 14:00'te yapıldı. Sınavda toplam 80 soru soruldu. Sınav süresi 180 dakika olarak açıklanırken, sınavda açık uçlu soru sorulmadı. Sınava girecek olanlar için dört yabancı dilden sınav yapıldı: İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça...Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir."Sınav Giriş Belgesi" ile "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er ya da erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro kartı, avukat kimlik belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) getirilmesi zorundadır.Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr web adresinden temin edilebilir.Sınava girecek öğrencilerin kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunması gerekmektedirÇanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü d,hil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı gibi kartlarCep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük gibi iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalarHer türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerK,ğıt, kitap, sözlük, defter, not gibi dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,İçecek (su hariç) ve yiyecek gibi gıda maddeleriİlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlar (Engel durumu/sağlık sorunu nedeniyle özel araç/gereç ile sınava girmek isteyen adaylar, ilgili taleplerini yokdil.yok.gov.tr web adresinden iletebilirler. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır)Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlamış bile olsanız dışarıya çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde sınava tekrar devam edemezsiniz.