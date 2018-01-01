2018 Yılında Riot Games Yükselme Liginde Değişikliklere Gidiyor.

Ufak değişiklikler ile ligi daha profesyonel ve rekabet dolu hale getirmeyi amaçlayan RIOT yapacağı gelişmeleri duyurdu.

 YÜKSELME LİGİ MAÇLARI ARTIK RIOT GAMES TÜRKİYE OFİSİNDE

Daha adil bir ortam yaratmak isteyen RIOT, ligi ofise taşıma kararı aldı. Değişik illerde yaşayan oyuncular böylelikle daha rahat bilgisayarlarda ve daha büyük bir atmosferin içinde oynayabilecekler. Böylece internet sorunu çeken, bilgisayarı yetersiz ancak kendileri yetenekli olan oyuncular kendilerini Yükselme Ligi sahalarında gösterebilecek. Bunun bir başka avantajı ise oyuncuların kamera önünde seyircilerle birlikte olacak olması.

YAŞ SINIRLAMASI VE ALTYAPI

RIOT Yükselme Ligi'nde oynayacak takımlar bu değişimle artık 17 yaşını doldurmamış 1 altyapı oyuncusu bulundurma hakkına sahip olacaklar. Ancak Yükselme Ligi takımları artık Şampiyonluk Ligi standartlarında takım kurmak zorunda. RIOT bu değişiklikler ile ligin oyuncu yelpazesini genişletmek ve daha ileriye dönük, her iki lige katkı sağlayacak oyuncuları ortaya çıkarmayı hedefliyor.

YÜKSELME LİGİNDE YER ALACAK TAKIMLAR

2018 yılında başlayacak olan Yükselme Ligi 6 takımdan oluşacak. Bu 6 takımın 3'ü 2017 sezonunda bu hakkı elde etmiş takımlardan, geriye kalan 3 takım ise açık elemeler ile seçilecek. Kasım ayında başlayan ve iki aşaması şimdiden oynanmış elemeler yeni yılın ilk haftasında son bulacak.

RIOT'un bu değişiklikleri ile birlikte adalet meydanlarının yükselişe çıkan oyuncuları kendilerini daha büyük bir platformda sergileyebilecek, biz adalet tutkunlarına ise daha fazla heyecan katabilecekler.

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