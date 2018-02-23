2018 yılında Cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre ne zaman düşer? Yanıtı...

İkinci cemre ne zaman düşecek? sorusu baharın gelmesini sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar tarafından soruluyor. İlk cemre 19-20 şubat tarihlerinde havaya düştü. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? Cemre nedir? İşte 2018 cemre tarihleri...

23 Şubat 2018 04:52
2018 yılında Cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre ne zaman düşer? Yanıtı...
İkinci cemrenin düşeceği tarih merak ediliyor. 2018 Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala ikinci cemrenin düşeceği tarihle ilgili araştırmalar arttı. Baharın gelişini müjdeleyen cemre olayı nedir? ikinci cemre nereye ve ne zaman düşer? İşte detaylar: İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre", "Ateş", "kor" anlamına geliyor. Baharın müjdecisi olan cemrenin ilki 20 Şubat'ta havaya düştü. İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.


- 2018'de ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü


- İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. 


-Son olan üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.


- Cemrelerin düşmesinin ardından havalar ısınmaya başlar. 

CEMRE NEDİR?
 Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

Diğer Haberler

Real Madrid'de Zidane depremi! Real Madrid

Real Madrid'de Zidane depremi!
Arturo Vidal Premier Lig yolunda! Bayern Münih

Arturo Vidal Premier Lig yolunda!
Şenol Güneş'in Larin planı: '1 numaram olacak' Beşiktaş

Şenol Güneş'in Larin planı: "1 numaram olacak"
Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te Futbol

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te
Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı Galatasaray

Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı
Altay'a Süper Lig'den süper transfer Sivasspor

Altay'a Süper Lig'den süper transfer
Göztepe'de ikinci dalga geliyor Göztepe

Göztepe'de ikinci dalga geliyor
Vefa Küçük: 'Tarafsız ve adil bir seçim olacak' Fenerbahçe

Vefa Küçük: "Tarafsız ve adil bir seçim olacak"
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı
Daha fazla göster
1

Başakşehir, Jose Sosa transferine noktayı koyuyor
2

Galatasaray'ın Bennacer teklifi düşük bulundu!
3

Aziz Yıldırım: "Bayern Münih istedi, biz imzaladık"
4

Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı
5

Griezmann'ın boşluğunu Agüero dolduracak!
6

Diaz'dan G.Saray açıklaması; "İsterim"
7

Everton'dan Oğuzhan'a için Klaassen ve 12 milyon
8

Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği!
9

"Yaya Toure, Premier Lig'de oynayacak"
10

Obradovic: "Benden memnun değiller"
yukarı ok