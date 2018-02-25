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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sona erdi

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sona erdi. PyeongChang Olimpiyat Stadı'ndaki töreni, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore İstihbarat Başkanı General Kim ve ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump da izledi

Kaynak: AA
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sona erdi
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25 Şubat 2018 16:41
Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi.

23. Kış Olimpiyatları için geçici inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen kapanış törenini 35 bin sporsever izledi. Etkinliğe, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın yanı sıra Kuzey Kore İstihbarat Başkanı General Kim Yong-chol, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump da katıldı.

Dans ve ışık gösterileriyle başlayan tören, oyunlarda yarışan sporcuların stada gelerek tribünleri selamlamasıyla devam etti. Milli takım kafilesi adına Türk bayrağını, kayaklı koşu branşında mücadele eden Hamza Dursun taşıdı.

Kore kültürünü yansıtan gösterilerin sergilenmesi ve "CL" olarak tanınan Lee Chae-rin'in şarkılarını seslendirmesinin ardından 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin, olimpiyat bayrağını devraldı.

PyeongChang 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı Lee Hee-beom ve IOC Başkanı Bach'ın teşekkür konuşmaları sonrası EXO grubu sahneye çıktı.

Tören, meşaledeki olimpiyat ateşinin söndürülmesini takiben Hollandalı DJ Martin Garrix'in performansıyla tamamlandı.

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