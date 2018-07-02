2018 KPSS ne zaman? Hangi tarihte? Saat kaçta? İşte cevabı!

2018 KPSS hangi gün yapılacak? 2018 KPSS saati, yeri, 2018 KPSS'de uyulması gerekn kurallar, 2018 KPSS için yapılması gerekenler, 2018 KPSS'ye giriş şartları ve 2018 KPSS'ye dair bilmeniz gereken herşey...

02 Temmuz 2018 15:49
2018 KPSS ne zaman? Hangi tarihte? Saat kaçta? İşte cevabı!
ÖSYM, sosyal medya hesabı üzerinden temmuz ayı sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimini bir kez daha hatırlattı.

Özellikle memur adaylarının büyük bir heyecanla takip ettiği KPSS oturumlarına ilişkin bilgiler dikkat çekti. Sınavlardan en yakın başvuru dönemi ise KPSS/Ortaöğretim oldu.

Temmuz'da KPSS oturumlarına ek olarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), gerçekleştirilecek. Peki, KPSS genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumları temmuz ayının kaçında yapılacak?
ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak. Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



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