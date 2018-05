2018 Kandil mesajları, Berat kandili paylaşımları, kandil sözleri

ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULACAK MI?



Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen ' buyurur."demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşûra ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi.



Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.



BERAT KANDİLİ'NDE NAMAZ NASIL KILINIR?







"Ya rabbi , niyet ettim rız,-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı il,hîne , feyz-i il,hîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süed, defterine kaydeyle"



Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.



Namazdan sonra ; All,hü Te,l,'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlull,h Efendimiz'in isimlerinden "T,h,"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;



1.İstiğfar:



2.Salevat-ı Şerife (All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed)



3.Fatiha-i Şerife



4.Ayet'ül-Kürsî



5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad c,eküm)



6. 14 kere Y,sîn, Y,sîn ... dedikten sonra 1 Y,sîn-i Şerîf.(Y,sîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)



7.İhlas-ı Şerif



8.Felak Sûresi



9.N,s Sûresi



10. "Sübh,nall,hi ve'l-hamdü lill,hi vel, il,he illall,hü vall,hü ekber. Vel, havle vel, kuvvete ill, bill,hi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.



11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed).



BERAT KANDİLİ'NDE NASIL İBADET YAPILMALIDIR?



Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli

Hz. Muhammed' (s.a.s) salat ve selamlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı



Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.



Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.



Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahl,kı yerine getirilmeli.



Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.



Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.



BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI NE DEMEK?



Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili gecesi İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca o günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste geçmektedir. Bu yıl Ramazan'ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri..



BERAT KANDİLİ GECESİ NELER OLMUŞTUR?



Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir Tefsirlerde Kur'an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Ayet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:



(Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu [Kur'anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3]



Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.



Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:



(Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan g,fildir. Bu ayda ameller, ,lemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.)



Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.-Bu gece herkesin amelleri Allahü te,l,ya arz olunur.BismillahirrahmanirrahimAllahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmakmurad ediyorsan,bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşatve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğungüzelliklere çevir! Ya Rabbi!Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler verve lutfedeceğin bu kabiliyetlerisenin rızan yolunda kullanmayıbizlere nasip eyle ya Rabbi!Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!Cümlemize vicdan genişliği lutfetKalplerimize inşirah bahşetBizleri kollektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!Ey yüceler yücesi olan AllahımBiz ümmeti Muhammedin dağınıklığını giderBize ve ülkemize birlik ve dirlik verBütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..Kalplerimizi birbirene ısındır veBizleri birbirimize sevdirDünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!