2018 FIFA Dünya Kupası'nın ''En''leri ödüllerini aldı!
2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kupaya uzanarak tarihinde 2. kez Dünya'nın Kupası'nı kazanırken, turnuvanın en iyileri ödüllerini aldı.
FIFA'nın belirlediği isimler sırasıyla ödüllerini alırken, ''Altın Top'' tartışması da Modric'in almasıyla son bulmuş oldu.
Turnuvanın en iyi isimlerini yer aldığı sıralamada ödül alanlar listesi şu şekildeydi;
EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ
Luka Modric - Hırvatistan
Eden Hazard - Belçika
Antoine Griezmann - Fransa
EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ
Kylian Mbappe - Fransa
ALTIN TOP ÖDÜLÜ
Harry Kane - İngiltere
Antoine Griezmann - Fransa
Romelu Lukaku - Belçika
ALTIN ELDİVEN ÖDÜLÜ
Thibaut Courtis - Belçika
FIFA'nın belirlediği isimler sırasıyla ödüllerini alırken, ''Altın Top'' tartışması da Modric'in almasıyla son bulmuş oldu.
Turnuvanın en iyi isimlerini yer aldığı sıralamada ödül alanlar listesi şu şekildeydi;
EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ
Luka Modric - Hırvatistan
Eden Hazard - Belçika
Antoine Griezmann - Fransa
EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ
Kylian Mbappe - Fransa
ALTIN TOP ÖDÜLÜ
Harry Kane - İngiltere
Antoine Griezmann - Fransa
Romelu Lukaku - Belçika
ALTIN ELDİVEN ÖDÜLÜ
Thibaut Courtis - Belçika
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0