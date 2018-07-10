2018 FIFA Dünya Kupası'nın ''En''leri ödüllerini aldı!

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kupaya uzanarak tarihinde 2. kez Dünya'nın Kupası'nı kazanırken, turnuvanın en iyileri ödüllerini aldı. 

FIFA'nın belirlediği isimler sırasıyla ödüllerini alırken, ''Altın Top'' tartışması da Modric'in almasıyla son bulmuş oldu. 

Turnuvanın en iyi isimlerini yer aldığı sıralamada ödül alanlar listesi şu şekildeydi;

EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ
Luka Modric - Hırvatistan
Eden Hazard - Belçika
Antoine Griezmann - Fransa

EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ 
Kylian Mbappe - Fransa

ALTIN TOP ÖDÜLÜ
Harry Kane - İngiltere
Antoine Griezmann - Fransa 
Romelu Lukaku - Belçika

ALTIN ELDİVEN ÖDÜLÜ 
Thibaut Courtis - Belçika
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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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