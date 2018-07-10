2018 FIFA Dünya Kupası'nın ''En''leri ödüllerini aldı!

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kupaya uzanarak tarihinde 2. kez Dünya'nın Kupası'nı kazanırken, turnuvanın en iyileri ödüllerini aldı.



FIFA'nın belirlediği isimler sırasıyla ödüllerini alırken, ''Altın Top'' tartışması da Modric'in almasıyla son bulmuş oldu.



Turnuvanın en iyi isimlerini yer aldığı sıralamada ödül alanlar listesi şu şekildeydi;



EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ

Luka Modric - Hırvatistan

Eden Hazard - Belçika

Antoine Griezmann - Fransa



EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

Kylian Mbappe - Fransa



ALTIN TOP ÖDÜLÜ

Harry Kane - İngiltere

Antoine Griezmann - Fransa

Romelu Lukaku - Belçika



ALTIN ELDİVEN ÖDÜLÜ

Thibaut Courtis - Belçika