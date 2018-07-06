2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
Şampiyonada Cumartesi günü çeyrek finalde oynanacak İsveç-İngiltere ve Rusya-Hırvatistan karşılaşmalarıyla tüm yarı finalistler belli olacak
2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu Cumartesi günü oynanacak 2 karşılaşma ile tamamlanacak.
İsveç ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği günün ilk maçı, Samara Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak.
Çeyrek finalin son mücadelesinde ise Rusya ile Hırvatistan, Soçi'deki Fisht Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.
Maçlar TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İsveç ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği günün ilk maçı, Samara Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak.
Çeyrek finalin son mücadelesinde ise Rusya ile Hırvatistan, Soçi'deki Fisht Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.
Maçlar TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Son Dakika Haberleri
Sonuçlar
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0