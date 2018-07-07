2018 Dünya Kupası'nda "Kazan Grafiti Laneti"

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda maçların oynandığı şehirlerden biri olan Kazan'da turnuva boyunca yapılan Dünya Kupası temalı grafitiler damga vurdu.Kazanlı sokak sanatçıları, şehirlerine maç oynamak için gelen takımların kaldıkları otelin karşısında kalan duvara, o ülkenin yıldız oyuncusunun grafitisini çizerek basının dikkatini çekmişti. Bu çizilen oyuncuların grafitisi hakkında ilginç olan bir rastlantı, her duvara resmi çizilen oyuncunun, turnuvadan elenmesi oldu.30 Haziran'da Arjantin ve Fransa'nın Kazan'da oynadığı son 16 turu maçı öncesinde bu karşılaşmadan mağlup gelen ve elenen Arjantin'in yıldızı Messi'nin yüzü Kazan'da bir binanın duvarına çizilmişti. Aynı şey dün oynanan Brezilya maçında da gerçekleşti, 5 Temmuz'da Neymar'ın grafitisi otelinin karşısındaki duvara çizilmişti ve bir sonraki gün Neymar'ın kaptanlığını yaptığı Brezilya, Belçika'ya mağlup ederek turnuvaya veda etti.