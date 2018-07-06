2018 Dünya Kupası'na çeyrek finaller öncesi 2 gün ara veriliyor!
Kupada Salı günkü maçlarla tamamlanacak son 16 turunun ardından çeyrek finaller öncesinde 2 gün ara verilecek.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı, Salı günkü maçlardan sonra verilecek 2 günlük aranın ardından sürecek.
Saint Petersburg ve Moskova'daki iki maçla son 16 turu mücadelesi tamamlanacak Dünya Kupası'nda, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.
Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.
Başkent Moskova'da 14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile açılışı yapılan kupada 19 günde 54 maç oynandı. Bu akşamki İsveç-İsviçre ve Kolombiya-İngiltere maçlarıyla kupada son 16 turu aşaması tamamlanacak ve çeyrek finaldeki tüm eşleşmeler belli olacak.
Kupada çeyrek finalde şu ana kadar belli olan eşleşmelerin programı şöyle:
6 Temmuz Cuma:
17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod)
21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)
7 Temmuz Cumartesi:
21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht)
Saint Petersburg ve Moskova'daki iki maçla son 16 turu mücadelesi tamamlanacak Dünya Kupası'nda, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.
Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.
Başkent Moskova'da 14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile açılışı yapılan kupada 19 günde 54 maç oynandı. Bu akşamki İsveç-İsviçre ve Kolombiya-İngiltere maçlarıyla kupada son 16 turu aşaması tamamlanacak ve çeyrek finaldeki tüm eşleşmeler belli olacak.
Kupada çeyrek finalde şu ana kadar belli olan eşleşmelerin programı şöyle:
6 Temmuz Cuma:
17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod)
21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)
7 Temmuz Cumartesi:
21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht)
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Sonuçlar
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0