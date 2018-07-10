2018 Dünya Kupası sahibi Fransa'nın hocası Deschamps'tan ilk sözler!

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi olan Fransa'dan teknik direktör Didier Deschamps kupa seramonisi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya'nın Kupası'nın sahibi olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, kutlama sonrası basına açıklamalarda bulundu. 

Deschamps, açıklamalarının basşında kolay olmadığını ancak kalitelerini ortaya koyduklarını dile getirdi ve, ''Olağanüstü bir maç çıkarmadık ama mental açıdan kalitemizi ortaya koyduk ve 4 gol attık. Oyuncularımdan gururluyum. Çok kolay olmadı, zor zamanlardan geçtik. Oyuncularım 4 yıl için zirvedeler.'' dedi. 

''AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI KAYBETMEK CANIMI ACITMIŞTI!''

2 yıl önce kaybedilen Avrupa Kupası sonrası oldukça üzüldüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, açıklamalarının devamında ''Benden daha iyi taktisyenlerdi. Ben kendimi düşünmüyorum. Gurur duyuyorum yine de, hedeflerim için buradayım. 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı kaybetmek canımı acıttı ama bu şu anda burada olmamızı sağladı. Daha çok odaklanmamızı da sağladı. Final maçları oyunculara ait, maçları kazanan oyuncular. Biz ekip halinde buradaydık ve çok fazla çalışma yapıldı. Fransa'yı seviyoruz ve Fransız olmaktan gurur duyuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.'' ifadelerini kullandı. 

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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