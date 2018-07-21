2018 DGS sınavı saat kaçta başlayacak? DGS sınav giriş belgesi çıkarma

2018 DGS bugün tam olarak saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. 2018 DGS sınavları için sınav giriş belgesi çıkarmak isteyenler buraya...

21 Temmuz 2018 04:33
2018 DGS sınavı saat kaçta başlayacak? DGS sınav giriş belgesi çıkarma
Dike Geçiş Sınavı (DGS) sınav saatleri belli oldu! ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Sınava giderken giriş belgenizi çıkarmanız gerekiyor. İşte tüm detaylar için buraya...

DGS SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek.



DGS İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)
Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)
6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)
Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)
2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

2018 YILI ÖSYM  SINAV TAKVİMİ

Sırası ile; e-YDS 2018/2 10 Şubat 2018 tarihinde, 
2018 TUS 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde, 
2018 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/3 10 Mart 2018 tarihinde, 
2018 EKPSS 22 Nisan 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/4 28 Nisan 2018 tarihinde, 
2018 ALES İlkbahar Dönemi 6 Mayıs 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/5 12 Mayıs 2018 tarihinde, 
2018 İSG 1. Dönem 20 Mayıs 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/6 9 Haziran 2018 tarihinde, 
2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 
2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde, 
2018 YKS Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/7 7 Temmuz 2018 tarihinde, 
2018 DGS 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

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